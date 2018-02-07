Дорога на Марс открыта



Tesla Roadster в космосе.

Источник: spacex.com Tesla Roadster в космосе.Источник: spacex.com

Минувшей ночью состоялось одно из наиболее значимых событий в истории покорения космоса. В ночь с 6 на 7 февраля американская компания SpaceX осуществила пуск самой мощной современной ракеты-носителя Falcon Heavy.

На этот раз Falcon Heavy отправила в космос электромобиль основателя компании Илона Маска Tesla Roadster с манекеном, "слушающим" на повторе песню Дэвида Боуи. Данное событие демонстрирует возможность доставки на Марс тяжёлых и габаритных грузов (с помощью Falcon Heavy туда можно запустить до 16,8 т, а на орбиту Земли — до 63,8 т с намного меньшими, чем ранее, расходами, поскольку центральная ступень и боковые ускорители ракеты могут использоваться повторно).

Пуск Falcon Heavy состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Два боковых ускорителя ракеты успешно вернулись на космодром во Флориду, а третий упал в океан из-за отказавших посадочных двигателей. Высота Falcon Heavy составляет 70 м, масса — 1420 т. Тяга, развиваемая двигателями ракеты на взлётном режиме работы, сравнима с максимальной тягой двигателей 18 самолётов Boeing 747 и превышает показатель любой другой современной ракеты.

Пуск ракеты Falcon Heavy Непосредственный старт показан с 22-й минуты.

По словам основателя, совладельца и гендиректора компании SpaceX Илона Маска, шансы на успех были 50/50, и удачей можно было считать то, что пуск ракеты не повредит стартовую площадку космодрома. Но несмотря на все опасения, груз успешно доставлен в космос, хотя и не на расчётную орбиту (автомобиль планировали запустить на эллиптическую орбиту между Солнцем и Марсом). Как сообщил Маск, теперь Tesla улетит в сторону пояса астероидов. "По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, может быть, даже больше миллиарда лет", — рассказал предприниматель. На этот год запланировано ещё два пуска ракеты-носителя Falcon Heavy.