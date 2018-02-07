Вьетнамские бойцы высоко оценивают российский огнемет "Шмель"

Военнослужащие Вьетнамской народной армии активно используют российские реактивные пехотные огнеметы во время боевой подготовки. В фоторепортаже, опубликованном на вьетнамском новостном ресурсе kienthuc.net.vn, продемонстрированы боевые возможности российской разработки

https://twitter.com/KomandanteS17

Оружие, запечатленное в руках вьетнамских офицеров, является модификацией РПО-А "Шмель", которая примечательна возможностью использования термобарического реактивного снаряда. После столкновения с целью такой боеприпас распыляет мгновенно воспламеняющуюся топливно-воздушную смесь. Это сопровождается резким перепадом давления и полным выгоранием кислорода. Такое облако способно затекать в амбразуры и щели боевых укрытий, полностью уничтожая живую силу внутри и вызывая разрушения внутренних стен и перекрытий.

Боеприпас имеет калибр 93 мм, но его фугасное воздействие находится на уровне 152-мм гаубичного снаряда, что позволяет использовать его как своеобразную замену артиллерии и авиации на тех участках боевых действий, где их применение не представляется возможным.

Площадь поражения при взрыве боеприпаса РПО-А на открытой местности - до 50 м, в замкнутом пространстве - до 80 м. Вес - 11 кг. Прицельная дальность стрельбы - до 600 метров. Сама же капсула со смесью может пролететь дистанцию в 1 километр.