Как дела у турецкого ОБТ "Altay"?
|
|
Турецкая компания BMC сообщает о том, что работает над реализацией заказа двигателя для основного боевого танка "Altay". Глава турецкой компании Этем Санчак заявил о том, что разработка "должна превзойти все ожидания". По словам Этема Санчака, изначально предполагалось разработать танковый двигатель мощностью до 1,5 тыс. л.с. Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для "Алтая", мощность которой составит до 5000 (?) л.с. (по крайней мере, так сообщает американский портал Defense News.)
www.army-technology.com
Отмечено, что к работе над новым танковым двигателем привлечены более двух сотен учёных. При этом не скрывается, что 70 из них являются иностранными.
Разработки осуществляются в рамках программы Power Pack, которая предполагает проектирование и производство двигателей и трансмиссии для танков турецкой разработки. Изначально заявки на участие в проекте подали помимо упомянутой BMC такие компании как Tumosan, Figes, Istanbul Denizcilik и Tusas Engine Industries.
www.army-technology.com
Тендер выиграла в итоге BMC.
Турецкие СМИ при этом выходят с сообщениями о том, что итоговый контракт Минобороны Турции заключит с производителями по созданию партии танковых двигателей для "Altay" в течение двух месяцев.
Нужно напомнить, что Турция ранее столкнулась с проблемами при производстве танковых двигателей. Так, в 2015 году контракт был заключён с компанией Tumosan, которая, получив около 100 млн долларов на разработку, подписала соглашение о сотрудничестве с австрийской компанией AVL List. Однако в 2016 году соглашение было аннулировано из-за ввода Австрией (и другими странами ЕС) эмбарго на поставки военной продукции в Турцию. Теперь турки более осторожны и подписывают соглашения не с иностранными компаниями, а с иностранными специалистами-разработчиками в индивидуальном порядке.
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.07.2017 "Отокар" может лишиться "Алтая"?
26.06.2017 Турецкий SSM после отклонения предложения Otokar откроет новый тендер на серийное производство танка Altay
16.06.2017 Минобороны Турции проведет тендер на серийное производство ОБТ "Алтай"
18.05.2017 Турецкая бронетехника на выставке IDEF-2017. Часть 3: компания ВМС
18.04.2017 Катар заказал 1500 турецких бронированных машин Amazon
03.10.2016 «Алтай». Порадеет ли Эрдоган за своего друга и за Катар?
28.01.2016 «Алтай». Серия начнется в 2017 году
26.01.2016 «Алтай». Интересуются Пакистан и Саудовская Аравия