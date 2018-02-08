Как дела у турецкого ОБТ "Altay"?

Турецкая компания BMC сообщает о том, что работает над реализацией заказа двигателя для основного боевого танка "Altay". Глава турецкой компании Этем Санчак заявил о том, что разработка "должна превзойти все ожидания". По словам Этема Санчака, изначально предполагалось разработать танковый двигатель мощностью до 1,5 тыс. л.с. Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для "Алтая", мощность которой составит до 5000 (?) л.с. (по крайней мере, так сообщает американский портал Defense News.)

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Отмечено, что к работе над новым танковым двигателем привлечены более двух сотен учёных. При этом не скрывается, что 70 из них являются иностранными.

Разработки осуществляются в рамках программы Power Pack, которая предполагает проектирование и производство двигателей и трансмиссии для танков турецкой разработки. Изначально заявки на участие в проекте подали помимо упомянутой BMC такие компании как Tumosan, Figes, Istanbul Denizcilik и Tusas Engine Industries.

www.army-technology.com

Тендер выиграла в итоге BMC.

Турецкие СМИ при этом выходят с сообщениями о том, что итоговый контракт Минобороны Турции заключит с производителями по созданию партии танковых двигателей для "Altay" в течение двух месяцев.

Нужно напомнить, что Турция ранее столкнулась с проблемами при производстве танковых двигателей. Так, в 2015 году контракт был заключён с компанией Tumosan, которая, получив около 100 млн долларов на разработку, подписала соглашение о сотрудничестве с австрийской компанией AVL List. Однако в 2016 году соглашение было аннулировано из-за ввода Австрией (и другими странами ЕС) эмбарго на поставки военной продукции в Турцию. Теперь турки более осторожны и подписывают соглашения не с иностранными компаниями, а с иностранными специалистами-разработчиками в индивидуальном порядке.