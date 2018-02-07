Индия провела очередное ракетное испытание. Теперь - Prithvi-II

После проведённых Индией испытаний очередной модернизации баллистической ракеты Агни-I, индийские СМИ со ссылкой на военные источники сообщили о новом испытании. На сей раз проведено испытание другой баллистической ракеты - Prithvi-II разработчика DRDO. Тестирование было осуществлено с использованием мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур.

Сообщается, что после модернизации ракета "Притхви-II" способна нести от 500 до 1000 кг полезной нагрузки, включая ядерную боеголовку. При этом радиус действия такой ракеты заявлено как 350 км.

Контрольная комиссия министерства обороны Индии, следившая за ходом испытания, признала его успешными. Об этом сегодня сообщает The Times of India.

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Отмечено, что тестовая цель успешно поражена ракетой в пределах заявленного радиуса действия.

Разработчики заявляют, что после модернизации "Притхви-II" использует передовую систему наведения, позволяющую увеличить точность при поражении цели.

Для справки: семейство индийских ракет Prithvi-II – жидкотопливное. Первый пуск ракеты Prithvi-II индийской разработки был осуществлён в январе 1996 года. До модернизации заявленные характеристики описывались следующим образом: радиус действия – до 250 км, масса полезной нагрузки – не более 750 кг при стартовой массе 4,6 т. Пусковая установка размещалась на шасси "Татра" (8х8).