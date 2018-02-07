Израильская компания презентовала буксируемую ложную цель для VIP-самолетов
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Израильская компания Elta Systems объявила о разработке буксируемой ложной цели, которую можно использовать на летательных аппаратах специального назначения или VIP-самолетах. Как пишет Flightglobal, новая ложная цель не усложняет конструкцию летательного аппарата и после использования может быть сброшена.
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Новая ложная цель, разработанная Elta Systems, получила обозначение ELL-8270. Она представляет собой небольшой корпус, внутри которого размещен радиоэлектронный излучатель. Выпущенная цель в полете буксируется за самолетом на тросе.
По сути, ELL-8270 представляет собой относительно простую "приманку" для зенитных ракет — во время работы для радаров зенитных комплексов и ракет с радиолокационными головками наведения ложная цель выглядит как объект более крупный, чем буксирующий ее самолет. Благодаря этому ракеты будут стремится поразить ложную цель, а не летательный аппарат.
Ложная цель работает полностью автономно на протяжении нескольких часов. Никаких данных в кабину пилотов самолета она не отправляет. Это сделано специально, чтобы не удорожать установку ELL-8270 за счет использования дополнительного информационного оборудования. Другие подробности о новой ложной цели не раскрываются, передает "N+1"
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07.02.2018
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