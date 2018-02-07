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Россия поставит Вьетнаму танки в оговоренные контрактом сроки - ФСВТС

08.02.2018 Интерфакс-АВН 285 0
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Танк Т-90С
Танк Т-90С.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Сингапур. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов.

"Поставку партии танков Т-90С/СК планируется осуществить в сроки, предусмотренные контрактом", - сказал М.Петухов.

Он возглавляет российскую делегацию на международной авиационной выставке в Сингапуре.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что Россия поставит заказчику "704" (Вьетнам) 64 танка Т-90С/СК.

В ноябре прошлого года М.Петухов на оборонной выставке в Таиланде заявил "Интерфаксу", что Россия начала реализацию контракта на поставку Вьетнаму танков.

"В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации", - заявил тогда М.Петухов.

Т-90 - российский основной боевой танк.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
Россия
Сингапуp
Таиланд
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ

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