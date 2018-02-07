Россия поставит Вьетнаму танки в оговоренные контрактом сроки - ФСВТС



Танк Т-90С.

Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin Танк Т-90С.Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Сингапур. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов.

"Поставку партии танков Т-90С/СК планируется осуществить в сроки, предусмотренные контрактом", - сказал М.Петухов.

Он возглавляет российскую делегацию на международной авиационной выставке в Сингапуре.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что Россия поставит заказчику "704" (Вьетнам) 64 танка Т-90С/СК.

В ноябре прошлого года М.Петухов на оборонной выставке в Таиланде заявил "Интерфаксу", что Россия начала реализацию контракта на поставку Вьетнаму танков.

"В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации", - заявил тогда М.Петухов.

Т-90 - российский основной боевой танк.