Россия поставит Вьетнаму танки в оговоренные контрактом сроки - ФСВТС
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Танк Т-90С.
Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin
Сингапур. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия поставит Вьетнаму партию танков Т-90С/Т-90СК в соответствии с оговоренными контрактом сроками, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы ФСВТС России Михаил Петухов.
"Поставку партии танков Т-90С/СК планируется осуществить в сроки, предусмотренные контрактом", - сказал М.Петухов.
Он возглавляет российскую делегацию на международной авиационной выставке в Сингапуре.
В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что Россия поставит заказчику "704" (Вьетнам) 64 танка Т-90С/СК.
В ноябре прошлого года М.Петухов на оборонной выставке в Таиланде заявил "Интерфаксу", что Россия начала реализацию контракта на поставку Вьетнаму танков.
"В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации", - заявил тогда М.Петухов.
Т-90 - российский основной боевой танк.
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07.02.2018
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