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Индия приобрела истребители "Рафаль" по значительно завышенной стоимости – оппозиция

08.02.2018 ЦАМТО 289 0
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Истребитель Dassaul Rafale
Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии.
Источник: www.indiandefensenews.in

ЦАМТО, 7 февраля. Индийское правительство, на фоне выдвинутых оппозицией против Кабинета министров обвинений в коррупции, отказалось предоставить информацию о финансовых аспектах сделки по приобретению 36 французских истребителей "Рафаль".

Как сообщает The Hindu, в письменном ответе парламенту министр обороны Индии Нирмала Ситараман пояснила, что детали подписанного соглашения являются "секретной информацией".

Запрос был сделан законодателем Нарешем Агравалом (Naresh Agrawal) из партии "Самаджвади", который после отказа в предоставлении информации по сделке заявил, что по его данным, администрация премьер-министра Нарендры Моди приобрела данные самолеты по цене, значительно превышающей согласованную предыдущим правительством стоимость.

Как известно, правительство партии "Индийский национальный конгресс", которая в настоящее время находится в оппозиции, согласилось закупить 126 "Рафалей". Следующее правительство Нарендры Моди 26 сентября 2016 года заключило контракт на покупку 36 самолетов, однако по значительно завышенной стоимости при перерасчете за одну единицу. Законодатели настаивают на проведении расследования.

Лидер оппозиции Гулам Наби Азад (Ghulam Nabi Azad) заявил в парламенте, что изначально на переговорах с Dassault Aviation речь шла о сумме в 80,95 млн. долл. (5,261 млрд. рупий) за истребитель. Однако правительство Н.Моди в итоге приобрело самолеты по цене 241,66 млн. долл. (15,708 млрд. рупий) за единицу.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault

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