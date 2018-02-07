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В МИД рассказали о кооперации России и Индии в военной сфере

08.02.2018 РИА Новости 380 0
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Замир Кабулов
Замир Кабулов.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кооперация Москвы и Нью-Дели в военной сфере в последние годы стабильно растет по самому широкому спектру направлений не на словах, а на деле, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Наши страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства, и кооперация с Нью-Дели в сфере ВТС в последние годы стабильно растет по самому широкому спектру направлений. Растет не на словах, а на деле", - сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать, как санкции США могут повлиять на будущее российско-индийских контрактов в сфере ВТС.

Он подчеркнул, что российская сторона "добросовестно подходит к своим обязательствам перед партнерами с учетом роста конкуренции на местном оружейном рынке".

"В активе - широкий портфель уже оформленных заказов и перспективных проектов в том числе по поставкам авиационной техники, зенитно-ракетных систем, боевых кораблей, танков и вертолетов. Наша страна первой приступила к углубленной кооперации с Индией в плане не только поставок новейшего вооружения и боевой техники, но и локализации производства передовых образцов отечественной ПВН (продукции военного назначения - ред.) в рамках программы правительства Нарендры Моди "Делай в Индии", - добавил дипломат.
07.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Индия
Россия
США

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