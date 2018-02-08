Производство двигателя LEAP бьет рекорды
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Как пишет Michel Cabriol в статье "Le moteur LEAP (Safran, GE) surfe sur un succès incroyable", опубликованной французским изданием "La Tribune", гражданский двухконтурный турбореактивный двигатель LEAP стал новым бестселлером компании CFM International, на паритетных началах принадлежащей группам General Electric и Safran. В 2017 году на этот двигатель было получено 2879 новых заказов, в то время как на старый двигатель CFM56 - только 474 заказа. Общий объем новых контрактов составил 46 млрд долл. Портфель заказов на LEAP с 2011 года достиг огромной величины в 14270 экземпляров в трех модификациях (твердые контракты и обязательства, но без учета опционов) на общую сумму 206 млрд долл. в каталожных ценах.
Сборка двигателя LEAP на заводе компании CFM International в Виляроше (Франция) (с) Safran
По словам президента CFM International Гаэля Мехёста (Gaël Méheust), компания глубоко удовлетворена полученными в 2017 году результатами. 2017 год стал вторым по количеству заказов в истории программы LEAP.
В 2017 году производство CFM International в целом находилось на исторических рекордах. Заказчикам было передано 1444 двигателя CFM56 (1693 в 2016 году) и 459 двигателей LEAP (77 в 2016 году). Планами компании на 2017 год предусматривалась поставка 500 двигателей LEAP. В 2018 году предполагается поставить заказчикам 1200 двигателей LEAP, затем 1800 в 2019 году, а в 2020 году выйти на уровень 2000 двигателей в год.
Производство двигателей CFМ56 будет постоянно сокращаться, впрочем CFM International будет производить CFM56 как запасные моторы после 2020 года, а запчасти для них будут производиться до 2045 года.
Налет двигателей LEAP в воздухе превысил 600000 часов с момента начала эксплуатации в компании Pegasus Airlines в августе 2016 года. По мнению производителя, проникновение LEAP на рынок является самым быстрым в истории современного двигателестроения. С 3 августа 2016 года более 210 LEAP-1A и LEAP-1B были поставлены 33 перевозчикам с пяти континентов. Эти двигатели имеют налет в воздухе 610000 часов и 290000 циклов.
Примечание bmpd. Двигатели серии LEAP производства CFM International устанавливаются на пассажирских самолетах семейств Airbus A320neo (двигатели серии LEAP-1A) и Boeing 737 МАХ (LEAP-1B), и китайском С919 (LEAP-1C).
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07.02.2018
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Корректор
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№1
08.02.2018 06:14
LEAP бьет рекорды поскольку начали применять аддитивные технологии. Safran и GE начали переход на аддитивные технологии как основу производства. Именно для этого компания GE приобрела Concept Laser и Arcam EBM. И для этого строит новые заводы, где АМ-машины основа производства. И что особенно забавно, компания SLM Solutions Group оказалась GE не по карману. Это прекрасно объясняет темпы развития и перспективы направления. Первые результаты интеграции технологии: https://www.ge.com/additive/case-studies/ges-new-aviation-plant-heart-europe-will-build-engines-3d-printed-parts-next-gen-cessna
И это только первые пробные шаги. Может и нам стоит усвоить простую мысль, что другого производства, кроме цифрового, больше просто не будет. И осознать простую мысль, что цифровое производство другая модель организации.
Будущее не за "кластерами" со стадами потребителями, а за открытыми производственными платформами способными собрать лучшие мозги. Потребители ничего не создают, и никакого развития не будет.
И пока мы в полной заднице, а имеем все необходимое для лидерства. И при текущих экономических парадигмах, упорно движемся в технологическое рабство.
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