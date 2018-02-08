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Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями

08.02.2018 bmpd.livejournal.com 391 2
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Как сообщает ресурс Mil.Press FlotProm , ВМФ России получит малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Вышний Волочек" не раньше апреля 2018 года. Об этом корреспонденту Mil.Press FlotProm заявил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 производства КНР. Соответствующий график утвердил еще в 2017 году заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Проходящий Государственные испытания малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") у борта крейсера-музея "Михаил Кутузов" проекта 68бис в Новороссийске. Декабрь 2017 года (с) BARMACODE1 / forums.airbase.ru

Источник добавил: "Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят", - добавил он.

Согласно первоначальному проекту, на все девять кораблей строящейся серии "Буянов-М" планировали поставить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах.

На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели - 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт.

По словам главного конструктора дизеля М150 "Пульсар" ПАО "Звезда" Александра Архипова, двигатель из КНР для кораблей проекта 21631 - это лицензионная копия немецкого дизеля Deutz TBD622, при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.

Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что двигатель CHD622V20 не вполне соответствует требованиям к силовой установке военного корабля.

"Его создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и "военно-морские" скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем", - добавил источник.

Он подчеркнул, что китайский дизель по сравнению с MTU, которые успели поставить на первые "Буяны-М", менее надежен и потребляет больше топлива.

В мае 2017 года гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов обещал, что "Вышний Волочек" передадут флоту в октябре.

В августе корабль перешел в Новороссийск по внутренним водным путям. Заводские ходовые испытания начались 5 сентября. После их успешного завершения "Вышний Волочек" отправился на госиспытания. В конце декабря 2017 года источник в ОПК сообщил Mil.Press FlotProm, что корабль продолжит их в 2018 году.

На церемонию поднятия флага корабль отправится в Крым, где после испытаний войдет в состав 41-й ордена Нахимова бригады ракетных катеров ЧФ с пунктом базирования в Севастополе.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
21631 Буян-М

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Александр008
5
№1
08.02.2018 04:47
Глупейшая привычка строить корабли и самолеты под чужие двигателя, и не надо улюлюкать, что своих нет,дело в системе!
+1
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RU
ID: 1701
2816
№2
08.02.2018 10:38
Импортозамещение в действии
0
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