Вторая пара фрегатов проекта "Гепард-3.9" введена в состав ВМС Вьетнама

6 февраля 2018 года в Камрани (Вьетнам) состоялась церемония ввода в состав ВМС Вьетнамской Народной армии двух построенных в России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр "Гепард-3.9" ПЛО) с усиленным противолодочным вооружением, получивших вьетнамские названия Тran Hung Dao (бортовой номер "015", заводской номер 956) и Quang Trung (бортовой номер "016", заводской номер 957). На кораблях состоялся торжественный подъем военно-морского флага ВМС Вьетнама. Первый из кораблей назван в честь вьетнамского полководца XIII столетия Чан Хынг Дао, организовавшего успешную оборону страны во время третьего монгольского вторжения в Дайвьет в 1287-1288 годах; второй фрегат назван в честь Нгуен Хюэ - второго императора вьетнамской династии Тайшон, правившего в 1788-1792 годах и ведшего успешные войны за объединение страны. Оба фрегата вошли в состав 162-й морской бригады 4-го военно-морского округа ВМС Вьетнама.

Церемония ввода в состав ВМС Вьетнамской Народной армии двух построенных в России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр "Гепард-3.9" ПЛО) Тran Hung Dao (бортовой номер "015", заводской номер 956) и Quang Trung (бортовой номер "016", заводской номер 957). Камрань (Вьетнам), 06.02.2018 (с) министерство обороны Вьетнама

Межправительственный контракт стоимостью около 700 млн долл на постройку для Вьетнама двух дополнительных фрегатов модифицированного проекта 11661Э ("Гепард-3.9" ПЛО) был подписан АО "Рособоронэкспорт" 17 октября 2012 года. 15 февраля 2013 года был заключен Государственный контракт № Р/170412131755-1233287 между АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и АО "Рособоронэкспорт" на постройку двух указанных фрегатов (заводские номера 956 и 957). 14 мая 2013 года после перечисления вьетнамской стороной авансового платежа Государственный контракт вступил в силу. Торжественная закладка двух фрегатов была произведена в Зеленодольске 24 сентября 2013 года.

Согласно Государственного контракта, корабль с заводским номером 956 должен был быть сдан в ноябре 2016 года, а с заводским номером 957 - в марте 2017 года. Акты передачи фрегатов во Вьетнаме должны были быть подписаны, соответственно, в феврале и июне 2017 года.

Однако ввиду возникших политических проблем с поставкой главных газотурбинных агрегатов М44Э с ГП НПКГ "Зоря - Машпроект" (Николаев, Украина), разрешенных только в 2015 году, АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" было вынуждено реализовать пересмотренный график строительства кораблей с учетом задержки поставки ГГТА М44Э. Головной фрегат данной серии с заводским номером 956 был спущен на воду в Зеленодольске 27 апреля 2016 года, а второй с заводским номером 957 - спущен на воду 26 мая 2016 года. В сентябре и октябре 2016 года оба корабля были переведены по внутренним водным путям из Зеленодольска в Новоророссийск, где с декабря 2016 года проходили испытания и осуществляли подготовку вьетнамских экипажей.

Приемный акт на фрегат с заводским номером 956 был подписан в Новороссийске 1 апреля 2017 года, и 17 сентября корабль был отправлен во Вьетнам на борту транспортного судна-дока Rolldock Star. Второй корабль с заводским номером 957 был отправлен во Вьетнам также на судне Rolldock Star в декабре 2017 года.

Напомним, что ранее в соответствии с контрактом стоимостью около 350 млн долл, заключенным 22 декабря 2006 года ФГУП "Рособоронэкспорт" с вьетнамской стороной, зеленодольский завод построил для ВМС Вьетнама два первых фрегата проекта 11661Э ("Гепард-3.9") Dinh Tiên Hoàng (бортовой номер "011", заводской номер 954) и Ly Thai To (Бортовой номер "012", заводской номер 955), введенных в строй вьетнамского флота, соответственно, в марте и августе 2011 года.

Церемония ввода в состав ВМС Вьетнамской Народной армии двух построенных в России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр "Гепард-3.9" ПЛО) Тran Hung Dao (бортовой номер "015", заводской номер 956) и Quang Trung (бортовой номер "016", заводской номер 957). Камрань (Вьетнам), 06.02.2018 (с) Phuong Anh