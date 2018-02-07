Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy

В свете вчерашнего успешного запуска новой тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска небезынтересной представляется статья Anne Bauer "Cinq questions clé sur le lancement du Falcon Heavy", опубликованная французским изданием "Les Echos".

Является ли Falcon Heavy самой большой ракетой в мире?

У Falcon Heavy 27 двигателей, она в три раза мощнее Falcon 9, заявленная масса полезной нагрузки для выведения на низкую орбиту - 60 тонн и на геостационарную - 26 тонн. Это в два раза превышает возможности европейской ракеты Ariane (20 и 12 тонн соответственно). В ходе первого запуска Falcon Heavy выведет в космос автомобиль Tesla Roadster массой 1,3 тонны.

Илон Маск на фоне ракеты носителя Falcon Heavy, 05.02.2018 (c) arstechnica.com

Высота Falcon Heavy составляет 70 метров (52 метра у Ariane 5), ее первая ступень состоит из трех первых ступеней ракеты Falcon 9, в которой имеется девять двигателей. Но несмотря на это Falcon Heavy далеко до ракеты Saturn V, разработанной в 1960-х годах в рамках лунной программы Apollo. Ракета из 1960-х годов имела 13 запусков в 1967-1973 годах, и могла вывести 140 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту. То есть, самый мощный носитель на Земле был разработан более 50 лет назад.

Но Илон Маск обещает, что ситуация скоро изменится. В сентябре 2017 года он представил концепт нового носителя BFR (Big Falcon Rocket), который тут же был расшифрован как "Big Fucking Rocket". Этот носитель предназначен для доставки астронавтов на Луну, а затем и на Марс, и он сможет выводить до 550 тонн полезной нагрузки на низкие орбиты, например, к международной космической станции. Вот тогда можно будет говорить о самом крупном носителе на Земле.

Для чего нужна новая ракета?

Для вывода телекоммуникационных спутников, спутников дистанционного зондирования Земли, спутников связи такой носитель не нужен. Ariane или Falcon 9 для этого вполне достаточны. Тем более с учетом прогресса в области электроники масса спутников снижается.

По словам директора программы ракет-носителей в Национальном центре космических исследований (CNES) Жан-Марка Астора (Jean-Marc Astorg), новая ракета не отвечает потребностям рынка или науки, но в первую очередь нацелена на американскую мечту возобновить космические полеты с людьми. Но он также не исключает и возможность выполнения секретных военных задач для крупных космических объектов.

Является ли новая ракета шагов вперед по сравнению с имеющимися?

По своей привычке Маск стремится к технологическому и экономическому рывку. На своем сайте компания SpaceX заявляет о том, что стоимость пуска составляет 90 млн долл., что намного меньше, чем у его американского конкурента консорциума ULA, созданном 11 лет назад корпорациями Lockheed Martin и Boeing для реализации научных проектов НАСА при помощи ракет Atlas или Delta.

SpaceX заявляет о том, что может выводить в космос в два раза большую нагрузку, нежели ракета самая мощная у ULA Delta IV Heavy (до 13,8 тонн на геостационарную орбиту), и при этом только за одну треть стоимости последней. Эта концепция предусматривает повторное использование ряда элементов ракеты-носителя. Два разгонных блока Falcon 9 должны возвращаться на космодром, а центральная часть ракеты - совершать посадку на плавучий понтон.

По мнению Астора, схема SpaceX напоминает ему советскую ракету Н-1, разработанную в 1960-х годах, у которой также было много двигателей. По его мнению, если Falcon Heavy сможет сбалансировать тягу и работу 27 двигателей одновременно, можно говорить будет говорить и о технологическом прорыве.

Сколько средств инвестировала SpaceX?

В SpaceX работает 8000 человек, но она никогда не публикует своей финансовой отчетности. Илон Маск заявил, что вложил в проект 1 млрд долл. с целью подтвердить концепцию возвращаемой ступени. Со своей стороны НАСА выделило 6,8 млрд долл. из которых 4,2 млрд пошло Boeing и 2,6 млрд - SpaceX для возобновления обитаемых полетов к МКС.

SpaceX делает ставку на Falcon Heavy, в то время как с 2011 года НАСА поддерживает разработку ракеты SLS, чью первую ступень проектирует Boeing, и чья мощность должна превысить Falcon Heavy - она сможет выводить примерно 70 тонн на низкую орбиту.

Этот дуэт хочет поколебать глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), который заявил о выделении 1 млрд долл. в год своей компании Blue Origin. Кроме планов по развитию космического туризма перспективная ракета New Glenn будет использоваться в целях изучения Марса. Ее создание заявлено на 2020 год, и она сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту.

Какое будущее у Falcon Heavy?

Чистое безумие - США имеют три проекта тяжелых ракет-носителей: Falcon Heavy SLS и New Glenn. Это свидетельство наличия мощных финансовых ресурсов в стране и желания отправлять своих астронавтов в космос после вывода из эксплуатации шаттлов в 2011 году. Из-за нехватки средств Европа не может идти тем же путем.

Впрочем, Маск спровоцировал гонку, аналогичную той, что велась в 1960-х годах в отношении Луны. Американцы идут во главе. Но русские и китайцы не отстают. Россия работает на носителем "Союз-5", который может выводить 88 тонн нагрузки на низкую орбиту, а китайцы ведут работы по проекту Long March 9 (140 тонн на низкую орбиту) с целью его завершить к 2030 году. И какой бы ни была красивой Tesla в космосе, только две эти страны осуществляют пилотируемые полеты.