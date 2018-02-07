Sikorsky и Rheinmetall предлагают Германии вертолеты CH-53K



Тяжелый транспортный вертолет Sikorsky / VFW - Fokker CH-53G вооруженных сил ФРГ.

Источник: Airbus Helicopters Тяжелый транспортный вертолет Sikorsky / VFW - Fokker CH-53G вооруженных сил ФРГ.Источник: Airbus Helicopters

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Компания Lockheed Martin Sikorsky подписала стратегическое соглашение с немецкой оборонной компанией Rheinmetall по ее участию в программе тяжелого транспортного вертолета CH-53G King Stallion, который участвует в тендере ВВС Германии на сумму 4 млрд евро ((Schwerer Тransporthubschrauber - STH). Германия планирует приобрести 45-60 новых вертолетов тяжелого класса.

В настоящее время немцы оценивают два варианта: CH-47F Chinook от Boeing и CH-53K от Lockheed Martin Sikorsky. CH-47F выпускается с 2008 года и, как ожидается, будет доступен в версии Block II к 2020 году. Boeing подчеркивает широкое использование своих вертолетов в странах НАТО в качестве основного преимущества над King Stallion.

Тем не менее, с планируемым внедрением в армии США перспективного тяжелого вертолета в 2030-х годах Chinook, похоже, не будет слишком современной машиной, в то время как CH-53K представлена как новая платформа с большей грузоподъемностью и модернизационным заделом.

CH-53K King Stallion использует 50-летний опыт Sikorsky в производстве и операционном успехе семейства вертолетов CH-53A, CH-53D/G и CH-53E. CH-53K в два раза мощнее, чем прежние CH-53, и может перевозить почти 16 тонн полезной нагрузки внутри и на внешней подвеске, при этом имея дальность, не уступающей CH-53E.

Корпус морской пехоты США примет CH-53K в качестве полнофункционального вертолета в 2019 году. К тому времени, когда Германия планирует получить первый новый вертолет, CH-53K будет находиться в составе КМП США уже пять лет. Другие страны также интересуются CH-53K, в их числе Израиль и Япония.

Ожидается, что если Германия выберет СН-53К, вертолеты будут поставляться с 2023 года, завершение поставок планируется через шесть лет.