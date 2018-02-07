Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Sikorsky и Rheinmetall предлагают Германии вертолеты CH-53K

08.02.2018 Военный паритет 338 0
0
Понравилась новость?
 0
CH-53G
Тяжелый транспортный вертолет Sikorsky / VFW - Fokker CH-53G вооруженных сил ФРГ.
Источник: Airbus Helicopters

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Компания Lockheed Martin Sikorsky подписала стратегическое соглашение с немецкой оборонной компанией Rheinmetall по ее участию в программе тяжелого транспортного вертолета CH-53G King Stallion, который участвует в тендере ВВС Германии на сумму 4 млрд евро ((Schwerer Тransporthubschrauber - STH). Германия планирует приобрести 45-60 новых вертолетов тяжелого класса.

В настоящее время немцы оценивают два варианта: CH-47F Chinook от Boeing и CH-53K от Lockheed Martin Sikorsky. CH-47F выпускается с 2008 года и, как ожидается, будет доступен в версии Block II к 2020 году. Boeing подчеркивает широкое использование своих вертолетов в странах НАТО в качестве основного преимущества над King Stallion.

Тем не менее, с планируемым внедрением в армии США перспективного тяжелого вертолета в 2030-х годах Chinook, похоже, не будет слишком современной машиной, в то время как CH-53K представлена как новая платформа с большей грузоподъемностью и модернизационным заделом.

CH-53K King Stallion использует 50-летний опыт Sikorsky в производстве и операционном успехе семейства вертолетов CH-53A, CH-53D/G и CH-53E. CH-53K в два раза мощнее, чем прежние CH-53, и может перевозить почти 16 тонн полезной нагрузки внутри и на внешней подвеске, при этом имея дальность, не уступающей CH-53E.

Корпус морской пехоты США примет CH-53K в качестве полнофункционального вертолета в 2019 году. К тому времени, когда Германия планирует получить первый новый вертолет, CH-53K будет находиться в составе КМП США уже пять лет. Другие страны также интересуются CH-53K, в их числе Израиль и Япония.

Ожидается, что если Германия выберет СН-53К, вертолеты будут поставляться с 2023 года, завершение поставок планируется через шесть лет.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Япония
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Rheinmetall
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы