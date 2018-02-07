Сверхлегкая ПУ НАР LWL-12
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ПУ LWL-12 для НАР калибра 70 мм.
Источник: airrecognition.com
"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Американская компания Arnold Defense на выставке в Сингапуре демонстрирует новейшую сверхлегкую ПУ LWL-12 для НАР калибра 70 мм.
Arnold Defense является крупнейшим в мире поставщиком ракетных установок, и с 1961 года компания произвела более 1,1 миллиона ПУ НАР этого калибра для армии и ВВС США, многих клиентов и союзников по НАТО. Компания разрабатывает и производит ракетные установки, которые могут быть установлены на любых наземных, воздушных и морских носителях.
Пусковые установки спроектированы и изготовлены с использованием проверенных боевых технологий и соответствуют строгим стандартам летной годности и безопасности США. ПУ НАР LWL-12 без ракет весит чуть более 60 фунтов (27 кг). В настоящее время компания разрабатывает интеллектуальную систему запуска FLETCHER с лазерным управлением, которая будет доступна в течение 2018 года.
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07.02.2018
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