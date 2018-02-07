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Сверхлегкая ПУ НАР LWL-12

08.02.2018 Военный паритет 222 0
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ПУ LWL-12
ПУ LWL-12 для НАР калибра 70 мм.
Источник: airrecognition.com

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Американская компания Arnold Defense на выставке в Сингапуре демонстрирует новейшую сверхлегкую ПУ LWL-12 для НАР калибра 70 мм.

Arnold Defense является крупнейшим в мире поставщиком ракетных установок, и с 1961 года компания произвела более 1,1 миллиона ПУ НАР этого калибра для армии и ВВС США, многих клиентов и союзников по НАТО. Компания разрабатывает и производит ракетные установки, которые могут быть установлены на любых наземных, воздушных и морских носителях.

Пусковые установки спроектированы и изготовлены с использованием проверенных боевых технологий и соответствуют строгим стандартам летной годности и безопасности США. ПУ НАР LWL-12 без ракет весит чуть более 60 фунтов (27 кг). В настоящее время компания разрабатывает интеллектуальную систему запуска FLETCHER с лазерным управлением, которая будет доступна в течение 2018 года.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
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Страны
Сингапуp
США
Проекты
NATO

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