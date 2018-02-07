Y-9E начал продвигаться на рынок АТР



Версия транспортного самолета Shaanxi Y-9E.

Источник: militaryparitet.com Версия транспортного самолета Shaanxi Y-9E.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Компания China National Aero-Technology Import & Export Corporation продемонстрировала обновленную версию транспортного самолета Shaanxi Y-9E на авиасалоне в Сингапуре.

Четырехдвигательный турбовинтовой транспортный самолет находится на вооружении ВВС НОАК и в настоящее время предлагается потенциальным клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Y-9E это последняя эволюция самолета Y-8. В специальной экспортной версии самолет имеет максимальную грузоподъемность 25 тонн.

Y-9 имеет фюзеляж, удлиненный до 36,06 м (118 футов 4 дюйма), усовершенствованные двигатели FWJ6C с шестью композитными лопастями JL-4 и шестидисплейную "стеклянную" кабину EFIS.

По мнению некоторых источников, первым возможным экспортным клиентом этого самолета считается Мьянма.