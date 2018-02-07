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Y-9E начал продвигаться на рынок АТР

08.02.2018 Военный паритет 286 0
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Версия транспортного самолета Shaanxi Y-9E
Версия транспортного самолета Shaanxi Y-9E.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Компания China National Aero-Technology Import & Export Corporation продемонстрировала обновленную версию транспортного самолета Shaanxi Y-9E на авиасалоне в Сингапуре.

Четырехдвигательный турбовинтовой транспортный самолет находится на вооружении ВВС НОАК и в настоящее время предлагается потенциальным клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Y-9E это последняя эволюция самолета Y-8. В специальной экспортной версии самолет имеет максимальную грузоподъемность 25 тонн.

Y-9 имеет фюзеляж, удлиненный до 36,06 м (118 футов 4 дюйма), усовершенствованные двигатели FWJ6C с шестью композитными лопастями JL-4 и шестидисплейную "стеклянную" кабину EFIS.

По мнению некоторых источников, первым возможным экспортным клиентом этого самолета считается Мьянма.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Сингапуp
Продукция
Shaanxi Y-8

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