Y-9E начал продвигаться на рынок АТР
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Версия транспортного самолета Shaanxi Y-9E.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Компания China National Aero-Technology Import & Export Corporation продемонстрировала обновленную версию транспортного самолета Shaanxi Y-9E на авиасалоне в Сингапуре.
Четырехдвигательный турбовинтовой транспортный самолет находится на вооружении ВВС НОАК и в настоящее время предлагается потенциальным клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Y-9E это последняя эволюция самолета Y-8. В специальной экспортной версии самолет имеет максимальную грузоподъемность 25 тонн.
Y-9 имеет фюзеляж, удлиненный до 36,06 м (118 футов 4 дюйма), усовершенствованные двигатели FWJ6C с шестью композитными лопастями JL-4 и шестидисплейную "стеклянную" кабину EFIS.
По мнению некоторых источников, первым возможным экспортным клиентом этого самолета считается Мьянма.
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07.02.2018
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