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"Звездная тень" - китайский стелс-дрон

08.02.2018 Военный паритет 325 0
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Концепция разведывательного дрона Star Shadow
Концепция разведывательного дрона Star Shadow («Звездная тень») на выставке в Сингапуре.
Источник: airrecognition.com

"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Китайский производитель БЛА компания Star UAV System Co. Ltd. впервые представил концепцию разведывательного дрона Star Shadow ("Звездная тень") на выставке в Сингапуре.

Аппарат имеет оружейный отсек шириной 2,5 м, позволяющий платформе нести до 400 кг полезной нагрузки. Информации о характере оружия нет. Компания планирует завершить разработку Star Shadow в конце 2018 года, первый полет запланирован на 2019 год.

Согласно Star UAV, Star Shadow будет иметь максимальную скорость 698 км/ч и продолжительность полета 10-12 часов., оснащен отечественными ТРДД TWS800 тягой по 1680 фунтов (тоже непонятно – слишком малая тяга – прим. ВП). Разработка беспилотника ведется с 2000 года в Ченду.

Star Shadow является еще одним доказательством того, как Китай пытается создать стелс-беспилотники. В ноябре 2016 года на авиасалоне в Чжухае были продемонстрированы, по меньшей мере, концепты двух типов стелс-беспилотников "скрытного типа B-2". Среди них была концепция Star Glory SG-1, разработанная этой же компанией Star UAV System Co. Ltd, и CH-805, разработанная Китайской академией аэродинамики.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сингапуp
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
БПЛА

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