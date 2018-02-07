"Звездная тень" - китайский стелс-дрон
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Концепция разведывательного дрона Star Shadow («Звездная тень») на выставке в Сингапуре.
Источник: airrecognition.com
"Военный Паритет", 7 февр. 2018 – Китайский производитель БЛА компания Star UAV System Co. Ltd. впервые представил концепцию разведывательного дрона Star Shadow ("Звездная тень") на выставке в Сингапуре.
Аппарат имеет оружейный отсек шириной 2,5 м, позволяющий платформе нести до 400 кг полезной нагрузки. Информации о характере оружия нет. Компания планирует завершить разработку Star Shadow в конце 2018 года, первый полет запланирован на 2019 год.
Согласно Star UAV, Star Shadow будет иметь максимальную скорость 698 км/ч и продолжительность полета 10-12 часов., оснащен отечественными ТРДД TWS800 тягой по 1680 фунтов (тоже непонятно – слишком малая тяга – прим. ВП). Разработка беспилотника ведется с 2000 года в Ченду.
Star Shadow является еще одним доказательством того, как Китай пытается создать стелс-беспилотники. В ноябре 2016 года на авиасалоне в Чжухае были продемонстрированы, по меньшей мере, концепты двух типов стелс-беспилотников "скрытного типа B-2". Среди них была концепция Star Glory SG-1, разработанная этой же компанией Star UAV System Co. Ltd, и CH-805, разработанная Китайской академией аэродинамики.
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07.02.2018
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