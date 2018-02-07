Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объемы продаж герконов Росэлектроники достигли максимума за 25 лет

07.02.2018 ОАО «Росэлектроника» 157 0
0
Понравилась новость?
 +1
Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в 2017 году увеличил объем реализации герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов) на 36% - до 180 млн.штук, что стало абсолютным рекордом за последние 25 лет. Годом ранее единственный российский производитель этих изделий – АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» (РЗМКП, входит в Росэлектронику), реализовал 133 млн. герконов различных модификаций.


Одним из факторов, обеспечивших рост продаж, является распространение экологического стандарта Euro-6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Все большее число стран вводят новые требования к безопасности транспортных средств для окружающей среды. Стандарт Euro-6 подразумевает оснащение автомобиля дополнительным оборудованием, которое комплектуется, в том числе, герконовыми датчиками уровня.


Кроме того, высокий спрос на герконы как на российском, так и на международном рынках был поддержан общим оживлением мировой экономики.


Как сообщалось ранее, в 2016 году мировой рынок герконов продемонстрировал значительный спад. Так в I полугодии сокращение спроса потребителей Юго-Восточной Азии составило более 30% по сравнению с показателем января-июня 2015 года. При этом в структуре выручки РЗМКП от реализации герконов на экспорт приходится около 90%.


Сложившаяся в последнее время рыночная конъюнктура позволила РЗМКП загрузить производство герконов на 2018 год в полном объеме.


Между тем, РЗМКП продолжает работы по выводу на рынок герконов, дополнительно защищенных пластиковой оболочкой. Такие изделия обладают повышенной механической прочностью, что значительно упрощает их монтаж. Объем реализации герконов в пластиковой оболочке в прошлом году превысил показатель 2016 года на 11% и составил 670 тыс.штук.


Герконы широко применяются в автомобильной, бытовой технике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Например, они используются в клавиатуре промышленных приборов и синтезаторов, в датчиках открытия двери, позиционирования кабины лифта, в фонарях для дайвинга и подводной охоты, в схемах электрических счётчиков. При этом снижение потребления в одних отраслях компенсируется появлением новых направлений использования.


АО «РЗМКП» – единственный в России производитель герконов, входит в тройку крупнейших мировых производителей с долей мирового рынка около 14%.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 00:29
  • 14
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 00:20
  • 9
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 00:13
  • 1
Российская армия может принять на вооружение новый гранатомет "Балкан" в этом году
  • 08.02 00:09
  • 1
"Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку новейших пулеметов РПК-16
  • 08.02 00:05
  • 2
Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов
  • 07.02 23:56
  • 1
Партизан с запотевшим прицелом
  • 07.02 23:32
  • 1
Морские пехотинцы Северного флота осваивают новые вездеходы
  • 07.02 23:28
  • 1
Строительство подводных лодок будет идти полным ходом до 2027 года
  • 07.02 23:27
  • 185
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 22:51
  • 1
Американская броня остается беззащитной перед РПГ-7
  • 07.02 22:39
  • 105
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 22:34
  • 32
Подстава над Идлибом
  • 07.02 22:28
  • 1
Началось перевооружение Псковского соединения ВДВ на новейшие боевые машины десанта БМД-4М
  • 07.02 22:20
  • 2
Китай снова заявил о своих амбициях в гражданской авиации
  • 07.02 21:43
  • 1
Маск раскрыл будущее Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы