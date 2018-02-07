Объемы продаж герконов Росэлектроники достигли максимума за 25 лет
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Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в 2017 году увеличил объем реализации герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов) на 36% - до 180 млн.штук, что стало абсолютным рекордом за последние 25 лет. Годом ранее единственный российский производитель этих изделий – АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» (РЗМКП, входит в Росэлектронику), реализовал 133 млн. герконов различных модификаций.
Одним из факторов, обеспечивших рост продаж, является распространение экологического стандарта Euro-6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Все большее число стран вводят новые требования к безопасности транспортных средств для окружающей среды. Стандарт Euro-6 подразумевает оснащение автомобиля дополнительным оборудованием, которое комплектуется, в том числе, герконовыми датчиками уровня.
Кроме того, высокий спрос на герконы как на российском, так и на международном рынках был поддержан общим оживлением мировой экономики.
Как сообщалось ранее, в 2016 году мировой рынок герконов продемонстрировал значительный спад. Так в I полугодии сокращение спроса потребителей Юго-Восточной Азии составило более 30% по сравнению с показателем января-июня 2015 года. При этом в структуре выручки РЗМКП от реализации герконов на экспорт приходится около 90%.
Сложившаяся в последнее время рыночная конъюнктура позволила РЗМКП загрузить производство герконов на 2018 год в полном объеме.
Между тем, РЗМКП продолжает работы по выводу на рынок герконов, дополнительно защищенных пластиковой оболочкой. Такие изделия обладают повышенной механической прочностью, что значительно упрощает их монтаж. Объем реализации герконов в пластиковой оболочке в прошлом году превысил показатель 2016 года на 11% и составил 670 тыс.штук.
Герконы широко применяются в автомобильной, бытовой технике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Например, они используются в клавиатуре промышленных приборов и синтезаторов, в датчиках открытия двери, позиционирования кабины лифта, в фонарях для дайвинга и подводной охоты, в схемах электрических счётчиков. При этом снижение потребления в одних отраслях компенсируется появлением новых направлений использования.
АО «РЗМКП» – единственный в России производитель герконов, входит в тройку крупнейших мировых производителей с долей мирового рынка около 14%.
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07.02.2018
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