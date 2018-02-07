Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" начали процесс сертификации вертолета Ансат в Китае

07.02.2018 АО «Вертолеты России» 198 1
0
Понравилась новость?
 +2
Многоцелевой вертолет "Ансат"
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с Росавиацией провел первый этап переговоров с представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по вопросу валидации в КНР российского сертификата типа вертолета Ансат. По итогам встречи стороны определили порядок дальнейших действий. В ближайшее время делегация CAAC планирует посетить Казанский вертолетный завод (КВЗ) для знакомства с производством Ансатов.


В переговорах приняли участие члены рабочей группы Казанского вертолетного завода, представители Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) и CAAC.

В соответствии с достигнутыми договоренностями китайские авиационные власти приступят к рассмотрению предоставляемой доказательной документации.


"В нынешнем году запланирована поставка Китаю первых вертолетов Ансат. Это будут машины с медицинскими модулями, но могу отметить заинтересованность китайских заказчиков и в других модификациях вертолета. Поэтому и нам, и китайским коллегам предстоит много работы по легитимации Ансата на китайском рынке" - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.


Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.


Кроме Китая в настоящий момент холдинг "Вертолеты России" ведет переговоры по валидации сертификата типа вертолета в Бразилии, Мексике и Канаде.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Канада
Китай
Мексика
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
4979
№1
07.02.2018 21:04
Очень хорошая новость, +
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 00:29
  • 14
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 00:20
  • 9
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 00:13
  • 1
Российская армия может принять на вооружение новый гранатомет "Балкан" в этом году
  • 08.02 00:09
  • 1
"Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку новейших пулеметов РПК-16
  • 08.02 00:05
  • 2
Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов
  • 07.02 23:56
  • 1
Партизан с запотевшим прицелом
  • 07.02 23:32
  • 1
Морские пехотинцы Северного флота осваивают новые вездеходы
  • 07.02 23:28
  • 1
Строительство подводных лодок будет идти полным ходом до 2027 года
  • 07.02 23:27
  • 185
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 22:51
  • 1
Американская броня остается беззащитной перед РПГ-7
  • 07.02 22:39
  • 105
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 22:34
  • 32
Подстава над Идлибом
  • 07.02 22:28
  • 1
Началось перевооружение Псковского соединения ВДВ на новейшие боевые машины десанта БМД-4М
  • 07.02 22:20
  • 2
Китай снова заявил о своих амбициях в гражданской авиации
  • 07.02 21:43
  • 1
Маск раскрыл будущее Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы