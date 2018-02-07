"Вертолеты России" начали процесс сертификации вертолета Ансат в Китае



Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с Росавиацией провел первый этап переговоров с представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по вопросу валидации в КНР российского сертификата типа вертолета Ансат. По итогам встречи стороны определили порядок дальнейших действий. В ближайшее время делегация CAAC планирует посетить Казанский вертолетный завод (КВЗ) для знакомства с производством Ансатов.

В переговорах приняли участие члены рабочей группы Казанского вертолетного завода, представители Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) и CAAC.

В соответствии с достигнутыми договоренностями китайские авиационные власти приступят к рассмотрению предоставляемой доказательной документации.

"В нынешнем году запланирована поставка Китаю первых вертолетов Ансат. Это будут машины с медицинскими модулями, но могу отметить заинтересованность китайских заказчиков и в других модификациях вертолета. Поэтому и нам, и китайским коллегам предстоит много работы по легитимации Ансата на китайском рынке" - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Кроме Китая в настоящий момент холдинг "Вертолеты России" ведет переговоры по валидации сертификата типа вертолета в Бразилии, Мексике и Канаде.