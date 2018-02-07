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"Вертолеты России" завершили летные испытания вертолета Ми-171Е2

07.02.2018 АО «Вертолеты России» 160 0
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Ми-171Е
Вертолет Ми-171Е.
Источник: http://rus-helicopters.com

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно завершил испытания нового многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с новой силовой установкой и несущей системой. Машина разработана Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля и будет серийно производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). Новый Ми-171Е2 для обеспечения авиационных перевозок государственных структур зарубежных стран стал продолжением работы по созданию нового поколения вертолетов семейства Ми-17/171.


В ходе испытаний вертолета Ми-171Е2 удалось подтвердить улучшение всех основных летно-технических характеристик. Испытатели отметили повышение эффективности работы на больших высотах, увеличение грузоподъемности, максимальной и крейсерской скоростей, скороподъемности, запаса путевого управления, а также снижение уровня шума от несущего и рулевого винтов. Также удалось достигнуть заметного увеличения тяги несущего винта, существенного улучшения управляемости и маневренности вертолета, значительного запаса мощности двигателей на разных режимах полета, что особенно проявилось на больших высотах.


"Благодаря улучшенным летно-техническим характеристикам Ми-171Е2 интересен госструктурам, использующим вертолетную технику. При создании новой машины мы учитывали специфику эксплуатации ранее поставленных вертолетов производства У-УАЗ в высокогорных странах: Китае, Пакистане, Иране, а также государствах Латинской Америки. Новые двигатели и несущая система Ми-171Е2 предоставляют расширенные возможности по использованию вертолета на больших высотах при повышенной температуре воздуха, поэтому я уверен, что машина найдет широкое применение в условиях высокогорья и жаркого климата", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Испытания Ми-171Е2 проводились на базе Улан-Удэнского авиационного завода и включали в себя наземную и летную часть. Всего было выполнено 45 испытательных полетов, при этом вертолет налетал 50 часов. Более 100 работников летного и инженерно-технического состава разработчика и производителя обеспечивали выполнение и сопровождение испытаний модернизированного вертолета.


Главная особенность Ми-171Е2 – новая силовая установка и несущая система. На нем установлены "высотные" двигатели ВК-2500ПС-03 повышенной мощности с цифровой системой управления FADEC, а также новый несущий винт из полимерных композитных материалов с усовершенствованным профилем и Х-образный рулевой винт, разработки аналогичной той, что используется на вертолете Ми-171А2. При этом на Ми-171Е2 модернизирован фюзеляж, установлена модифицированная хвостовая и килевая балка, стабилизатор увеличенной площади.


На экспорт Ми-171Е2 будет поставляться под уже используемым шифром "Ми-171Е".
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Иран
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
У-УАЗ

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