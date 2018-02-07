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Минобороны: "Джебхат ан-Нусра" стала инструментом в руках недовольных ролью РФ стран

08.02.2018 ТАСС 178 0
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Источник: © REUTERS/Khalil Ashawi

В ведомстве заявили, что эта группировка остается основным источником дестабилизации обстановки в Сирии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ устанавливает типы и каналы поставки террористам "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) ПЗРК в Сирии. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, террористическая организация стала инструментом в руках одной или группы стран, недовольных ролью России в освобождении Сирии.

"Основным источником дестабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, и не только в зоне "Идлиб", остаются формирования сирийского ответвления "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) - "Джебхат ан-Нусры". Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции", - заявил Конашенков.

"Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами "ан-Нусры" переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК - прим. ТАСС), которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам", - подчеркнул представитель военного ведомства.

Он напомнил, что из этой же зоны деэскалации в начале года террористами "Джебхат ан-Нусры" была предпринята попытка массированной атаки ударными беспилотниками на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

"Использованные в тех беспилотниках технические решения ранее были недоступны террористам. Все это подтверждает наши опасения, что террористы сирийского филиала "Аль-Каиды" стали послушным инструментом в руках одной или группы технологически развитых стран, которых не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил он.

Зоны деэскалации

ВКС России мониторят зону деэскалации "Идлиб", где Турция пока не смогла выставить свои наблюдательные посты, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российской авиацией ведется регулярный мониторинг зоны деэскалации "Идлиб", где до настоящего времени турецкая сторона в соответствии с взятыми обязательствами пока не смогла выставить свои наблюдательные посты", - сказал Конашенков.

По его словам, после освобождения сирийскими войсками при поддержке ВКС России территории Сирии от бандформирований "Исламского государства" значительная часть российской группировки была возвращена в Россию. "В настоящее время основными задачами дислоцированных в Сирии российских сил является мониторинг режима прекращения огня в зонах деэскалации и оказание помощи сирийскому народу в налаживании мирной жизни", - отметил генерал.

Официальный представитель ведомства добавил, что в зонах деэскалации подразделения российской военной полиции осуществляют мониторинг и обеспечивают соблюдение режима прекращения боевых действий.

Как сообщалось ранее, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой. 6 февраля он был удостоен звания Героя России посмертно.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и частично соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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