"Рособоронэкспорт" за год заключил контракты на 15 миллиардов долларов
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Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специальный экспортер российского оружия и военной техники "Рособоронэкспорт" в 2017 году заключил оружейные контракты на сумму около 15 миллиардов долларов с 53 странами, сообщает пресс-служба компании.
"В 2017 году "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов на сумму около 15 миллиардов долларов с заказчиками из 53 стран мира. В этом есть значительный вклад более 7,5 тысяч предприятий машиностроительного комплекса страны. Они добились немалых успехов в технологической и производственной сферах, обеспечив России лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Выход на новые оружейные рынки в 2017 году проходил на фоне "беспрецедентного давления" ряда стран Запада и недобросовестной конкуренции с их стороны, констатировал Михеев.
"Несмотря на это, нам удается осваивать новые внешние рынки, обеспечивая стабильное пополнение государственного бюджета, а за счет этого - достойную жизнь семьям миллионов работников машиностроительной отрасли", - добавил глава "Рособоронэкспорта".
По его словам, эти возможности открылись "во многом из-за роста качества и расширения номенклатуры продукции военного назначения, поставляемой нами на экспорт".
Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Россия в 2017 года, в целом, заключила оружейные контракты на сумму около 16 миллиардов долларов.
Помимо "Рособоронэкспорта", право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.
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07.02.2018
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