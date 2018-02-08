Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках



Пилоты. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Пилоты. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушно-космическим силам РФ следует рассмотреть возможность лучше вооружать вылетающих на боевые задания пилотов, заявил РИА Новости в среду экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

По данным Минобороны России, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии штурмовик Су-25СМ Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Приземлившись после катапультирования, летчик до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков, и в конце концов взорвал себя гранатой. За героизм, мужество и отвагу майору Филипову присвоено звание Героя России посмертно.

"К сожалению, причины гибели пилотов штурмовиков, что в Афганистане, что на Северном Кавказе, что теперь - остаются те же. Я когда бывал в Сирии, просил, чтобы пилотам выдавали короткоствольные автоматы, а может и больше гранат - это всегда нужно в бою. Хоть на войне никогда не бывает стопроцентной гарантии возвращения с боевого задания, но к этому надо стремиться", - заключил Антошкин, неоднократно посещавший российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме.