Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
|
|
Пилоты. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушно-космическим силам РФ следует рассмотреть возможность лучше вооружать вылетающих на боевые задания пилотов, заявил РИА Новости в среду экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.
По данным Минобороны России, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии штурмовик Су-25СМ Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Приземлившись после катапультирования, летчик до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков, и в конце концов взорвал себя гранатой. За героизм, мужество и отвагу майору Филипову присвоено звание Героя России посмертно.
"К сожалению, причины гибели пилотов штурмовиков, что в Афганистане, что на Северном Кавказе, что теперь - остаются те же. Я когда бывал в Сирии, просил, чтобы пилотам выдавали короткоствольные автоматы, а может и больше гранат - это всегда нужно в бою. Хоть на войне никогда не бывает стопроцентной гарантии возвращения с боевого задания, но к этому надо стремиться", - заключил Антошкин, неоднократно посещавший российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме.
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.02.2018 Минобороны: "Джебхат ан-Нусра" стала инструментом в руках недовольных ролью РФ стран
06.02.2018 "Грачам" прописали высоту
06.02.2018 "Это вам за пацанов!"
06.02.2018 Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
05.02.2018 Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
25.01.2018 На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
22.01.2018 Борьба за плацдарм. Россия и США устроили в Сирии "гонку военных баз"
16.01.2018 Летчики на учениях в Забайкалье уничтожили укрепленный аэродром условного противника
|
gvinpin
303
|
№1
08.02.2018 02:30
А не лучше помимо этого, прислать 20-30 самолетов и стереть с лица земли все в округе? Ведь координаты напарник передал. Хотя пару Шмелей не помешали бы.
|
0Сообщить модератору
|
Alah
342
|
№2
08.02.2018 06:23
Цитата, gvinpin сообщ. №1
И куда эти шмели пихать в кабине? А как их присобачить к катапультируемому креслу? Давайте лучше ЗУ 24-2 дадим! Кроме того, шмели на открытом воздухе не настолько эффективны.
|
+3Сообщить модератору
|
gvinpin
303
|
№3
08.02.2018 07:01
Цитата, Alah сообщ. №2
И куда эти шмели пихать в кабине?Я не настаиваю, можно и не шмели. Хоть пару Узи. Открыт к другим предложениям.
|
0Сообщить модератору
|
мдка
335
|
№4
08.02.2018 08:53
Я не настаиваю, можно и не шмели. Хоть пару Узи. Открыт к другим предложениям.
А почему не четыре?
Конечно короткоствольный автомат нужен, но куда важней наладить спасение пилота.
|
+2Сообщить модератору
|
gvinpin
303
|
№5
08.02.2018 09:17
Цитата, мдка сообщ. №4
Конечно короткоствольный автомат нужен, но куда важней наладить спасение пилота.
Согласен, но тяжело это. Там наверно десяток бармалеев с ПЗРК сидели и ждали когда подмога прилетит.
|
0Сообщить модератору
|
forumow
4320
|
№6
08.02.2018 09:40
Цитата
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точкахДа, да... я даже знаю чем - мечом-кладенцом, шоб семерых одним ударом... Ну или в отсутствии оного - портативным ядерным устройством. Подороже свою жизнь продать, а то непорядок...
За..ло уж это размахивание кулаками после очередной плюхи...
|
0Сообщить модератору