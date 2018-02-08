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Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках

08.02.2018 РИА Новости 563 7
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Пилоты. Архивное фото
Пилоты. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушно-космическим силам РФ следует рассмотреть возможность лучше вооружать вылетающих на боевые задания пилотов, заявил РИА Новости в среду экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

По данным Минобороны России, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии штурмовик Су-25СМ Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Приземлившись после катапультирования, летчик до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков, и в конце концов взорвал себя гранатой. За героизм, мужество и отвагу майору Филипову присвоено звание Героя России посмертно.

"К сожалению, причины гибели пилотов штурмовиков, что в Афганистане, что на Северном Кавказе, что теперь - остаются те же. Я когда бывал в Сирии, просил, чтобы пилотам выдавали короткоствольные автоматы, а может и больше гранат - это всегда нужно в бою. Хоть на войне никогда не бывает стопроцентной гарантии возвращения с боевого задания, но к этому надо стремиться", - заключил Антошкин, неоднократно посещавший российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
AU
gvinpin
303
№1
08.02.2018 02:30
А не лучше помимо этого, прислать 20-30 самолетов и стереть с лица земли все в округе? Ведь координаты напарник передал. Хотя пару Шмелей не помешали бы.
0
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RU
Alah
342
№2
08.02.2018 06:23
Цитата, gvinpin сообщ. №1

И куда эти шмели пихать в кабине? А как их присобачить к катапультируемому креслу? Давайте лучше ЗУ 24-2 дадим! Кроме того, шмели на открытом воздухе не настолько эффективны.
+3
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AU
gvinpin
303
№3
08.02.2018 07:01
Цитата, Alah сообщ. №2
И куда эти шмели пихать в кабине?
Я не настаиваю, можно и не шмели. Хоть пару Узи. Открыт к другим предложениям.
0
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KZ
мдка
335
№4
08.02.2018 08:53
Я не настаиваю, можно и не шмели. Хоть пару Узи. Открыт к другим предложениям.

А почему не четыре?
Конечно короткоствольный автомат нужен, но куда важней наладить спасение пилота.
+2
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AU
gvinpin
303
№5
08.02.2018 09:17
Цитата, мдка сообщ. №4
Конечно короткоствольный автомат нужен, но куда важней наладить спасение пилота.

Согласен, но тяжело это. Там наверно десяток бармалеев с ПЗРК сидели и ждали когда подмога прилетит.
0
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IS
forumow
4320
№6
08.02.2018 09:40
Цитата
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
Да, да... я даже знаю чем - мечом-кладенцом, шоб семерых одним ударом... Ну или в отсутствии оного - портативным ядерным устройством. Подороже свою жизнь продать, а то непорядок...

За..ло уж это размахивание кулаками после очередной плюхи...
0
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UA
KillaKan
1503
№7
08.02.2018 11:02
Я бы сосредоточился на повышении живучести ЛА в воздухе, а не увеличением огневой мощи на земле.

А так, конечно, для таких случаев хорошо бы, что бы пилот возил с собой отделение мотострелков.
0
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