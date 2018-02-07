Командующий ЗВО проверит дежурные силы ПВО в Калининградской области
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Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Калининградскую область для инспекции войск и сил Балтийского флота, в частности, проверки организации боевого дежурства подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и дислоцированной в регионе авиации, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Рабочая группа офицеров ЗВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова проинспектирует ход боевой подготовки береговых войск и кораблей Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области", - сказал Мугинов.
Он отметил, что "в ходе работы особое внимание будет уделено вопросам организации боевого дежурства подразделений ПВО и авиации, дислоцированной в регионе, а также организации учебно-боевой деятельности мотострелковых и танковых соединений и воинских частей флота".
Картаполов также ознакомится с ходом восстановления и ремонта кораблей Балтфлота на судоремонтном заводе, расположенном в Балтийске.
Поездка носит плановый характер и продлится до конца текущей недели, добавил представитель военного округа.
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07.02.2018
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