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В России учредили новые нарукавные знаки войск национальной гвардии

08.02.2018 РИА Новости 409 0
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Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новые нарукавные знаки войск национальной гвардии учреждены в России, а также определены их описание и рисунки, сообщает в среду ведомство.

В опубликованном на официальный интернет-портале правовой информации ведомственном приказе на 268 страницах подробно описаны и проиллюстрированы знаки различия росгвардейцев, имеющих специальное звание полиции, сотрудников центрального аппарата, оперативно-территориальных объединений, территориальных органов, соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему войсками национальной гвардии, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций (учреждений) войск национальной гвардии РФ.

Так, нарукавный знак имеющих специальные звания полиции росгвардейцев центрального аппарата ведомства, который размещают на парадной и повседневной форме, выполнен в виде овального щита крапового цвета с окантовкой шнуром золотистого цвета. Оконечность щита опирается на дубовые ветви золотистого цвета, в поле щита - прямой с расширяющимися концами краповый крест, углы между концами белые. В центр щита помещен геральдический знак - эмблема войск национальной гвардии РФ.
07.02.2018
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