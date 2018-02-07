Boeing 737 MAX 10 достиг этапа утверждения концепции



Самолет Boeing 737.

Источник: Авиапанорама Самолет Boeing 737.Источник: Авиапанорама

Программа Boeing 737 MAX 10 преодолела важный рубеж разработки, достигнув этапа утверждения концепции самолета. Это означает, что теперь инженеры имеют полный набор требований к конструкции лайнера, который станет самым большим в семействе узкофюзеляжных самолетов Boeing. Компания Boeing сообщила о об этом сегодня в рамках авиасалона в Сингапуре.

"Шаги, предпринятые нами для достижения данного этапа, гарантируют, что MAX 10 станет самым эффективным узкофюзеляжным самолетом из всех ранее представленных на рынке, - заявил Рэнди Тинсет (Randy Tinseth), вице-президент по маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes. - Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими авиакомпаниями-заказчиками для обеспечения обещанных нами преимуществ в области летно-технических характеристик и эффективности".

737 MAX 10, фюзеляж которого будет на 66 дюймов длиннее, чем у 737 MAX 9, переходит к этапу детального проектирования, что предшествует началу производства. Самолет будет перевозить до 230 пассажиров, при этом его расходы на рейс и стоимость пассажирокилометра будут на 5 процентов ниже, чем у конкурирующей модели.

Программа MAX 10 была с успехом запущена в рамках Парижского авиашоу в 2017 году. К настоящему моменту компания получила свыше 416 заказов и обязательств на эту модель от 18 заказчиков со всего мира. Начало поставок запланировано на 2020 год.

MAX 10 уже скоро присоединится к остальным моделям семейства 737 MAX. Выкатка первого MAX 7 из ангара покраски состоялась в этом месяце, и в ближайшее время начнутся его летные испытания. Модель MAX 8 находится в эксплуатации с 2017 года и уже перевезла свыше 1,8 млн пассажиров. Первая коммерческая поставка MAX 9 состоится в ближайшие недели.

Самолеты семейства 737 MAX разработаны с целью обеспечения заказчикам исключительной эффективности за счет сокращения расходов на пассажироместо и увеличения дальности полета, что позволяет открывать новые направления в узкофюзеляжном сегменте рынка. Самолеты 737 MAX оснащены новейшими двигателями CFM International LEAP-1B, усовершенствованными законцовками крыла (Advanced Technology), салоном Boeing Sky Interior, увеличенными дисплеями в кабине пилотов, а также прочими улучшениями, которые направлены на обеспечение высочайшей эффективности, регулярности вылетов и максимального комфорта пассажиров в узкофюзеляжном сегменте рынка.

737 MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании Boeing, получив свыше 4 300 заказов от 92 заказчиков во всем мире.