Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Boeing 737 MAX 10 достиг этапа утверждения концепции

08.02.2018 Boeing 229 0
0
Понравилась новость?
 0
Boeing 737
Самолет Boeing 737.
Источник: Авиапанорама

Программа Boeing 737 MAX 10 преодолела важный рубеж разработки, достигнув этапа утверждения концепции самолета. Это означает, что теперь инженеры имеют полный набор требований к конструкции лайнера, который станет самым большим в семействе узкофюзеляжных самолетов Boeing. Компания Boeing сообщила о об этом сегодня в рамках авиасалона в Сингапуре.

"Шаги, предпринятые нами для достижения данного этапа, гарантируют, что MAX 10 станет самым эффективным узкофюзеляжным самолетом из всех ранее представленных на рынке, - заявил Рэнди Тинсет (Randy Tinseth), вице-президент по маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes. - Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими авиакомпаниями-заказчиками для обеспечения обещанных нами преимуществ в области летно-технических характеристик и эффективности".

737 MAX 10, фюзеляж которого будет на 66 дюймов длиннее, чем у 737 MAX 9, переходит к этапу детального проектирования, что предшествует началу производства. Самолет будет перевозить до 230 пассажиров, при этом его расходы на рейс и стоимость пассажирокилометра будут на 5 процентов ниже, чем у конкурирующей модели.

Программа MAX 10 была с успехом запущена в рамках Парижского авиашоу в 2017 году. К настоящему моменту компания получила свыше 416 заказов и обязательств на эту модель от 18 заказчиков со всего мира. Начало поставок запланировано на 2020 год.

MAX 10 уже скоро присоединится к остальным моделям семейства 737 MAX. Выкатка первого MAX 7 из ангара покраски состоялась в этом месяце, и в ближайшее время начнутся его летные испытания. Модель MAX 8 находится в эксплуатации с 2017 года и уже перевезла свыше 1,8 млн пассажиров. Первая коммерческая поставка MAX 9 состоится в ближайшие недели.

Самолеты семейства 737 MAX разработаны с целью обеспечения заказчикам исключительной эффективности за счет сокращения расходов на пассажироместо и увеличения дальности полета, что позволяет открывать новые направления в узкофюзеляжном сегменте рынка. Самолеты 737 MAX оснащены новейшими двигателями CFM International LEAP-1B, усовершенствованными законцовками крыла (Advanced Technology), салоном Boeing Sky Interior, увеличенными дисплеями в кабине пилотов, а также прочими улучшениями, которые направлены на обеспечение высочайшей эффективности, регулярности вылетов и максимального комфорта пассажиров в узкофюзеляжном сегменте рынка.

737 MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании Boeing, получив свыше 4 300 заказов от 92 заказчиков во всем мире.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Boeing
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы