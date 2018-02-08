Ядерная доктрина США: "хорошего ответа у русских не будет"



МБР в шахте.

Источник: РИА "Новости" МБР в шахте.Источник: РИА "Новости"

Америка бросает вызов в гонке тактического ядерного оружия

Москва сомневается, что Вашингтон на днях представил достоверные данные согласно договору СНВ-3. В Кремле считают, что речь идет не о реальных сокращениях СЯС США, а о переоборудовании части пусковых установок БРПЛ Trident II и стратегических бомбардировщиков В-52Н таким образом, что у них сохраняется возвратный потенциал. Масла в огонь подливает опубликованная на прошлой неделе ядерная доктрина США.

США готовятся модернизировать свой ядерный арсенал в качестве прямого ответа на меры, принятые вооруженными силами России за последнее десятилетие. Именно так считают официальные лица и независимые аналитики в США.

Официально представленный на прошлой неделе Обзор ядерной политики США, полагают американские эксперты, является всесторонним взглядом на ядерное оружие Америки. Документ в основном развивает идеи, сформулированные еще в обзоре 2010 года, подготовленном администрацией Барака Обамы.

Обзор-2018 полностью поддерживает все ранее изложенные проекты модернизации ядерного оружия и перевод этих планов в практическую плоскость. Он вновь подтверждает ранее сформулированные американские взгляды на Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Но трудно не заметить главное отличие Обзора образца 2010 года, в котором была подчеркнута цель сокращения ядерных арсеналов во всем мире, от Обзора образца 2018 года, который потребовал увеличить возможности вооруженных сил США в сфере ядерных вооружений в соответствии с якобы новыми российскими угрозами", - обратил внимание "Газеты.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Военачальник подчеркивает, что в Обзоре-2018 присутствуют разделы, посвященные Северной Корее, Китаю и Ирану, но основное внимание в документе все же уделено России.

Официальные представители Пентагона в свою очередь считают, что необходимо гарантировать равновесие ядерных сил между США и Москвой.

Это было особо отмечено Робертом Суфером, помощником министра обороны США по ядерной политике и противоракетной обороне, и Грегом Уивером, заместителем главы стратегического командования на заседании Объединенного комитета начальников штабов ВС США - они стали ключевыми авторами нового Обзора.

По мнению американских аналитиков, Россия в последние годы вложила большие средства в развитие специальных боеприпасов пониженной мощности. Эксперты США полагают, что в случае использования Москвой тактического ядерного оружия у Америки не будет адекватного ответа на применение этого типа российского ядерного оружия и это якобы даст Кремлю существенные преимущества в ведении ядерного конфликта и принудит США уступить перед лицом российской агрессии.

По подсчетам американских экспертов Россия сегодня располагает примерно 2 тыс. специальных боеприпасов тактического назначения, тогда как у США на вооружении имеется всего лишь несколько сотен ядерных боеприпасов пониженной мощности, размещенных в Европе.

Значительная часть американского экспертного сообщества полагает, что любое использование тактических ядерных боеприпасов неизбежно приведет к обмену массированными ракетно-ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном. Однако Уивер утверждает, что у США нет другого выбора, кроме как противодействовать России аналогичным образом, а именно - в сфере тактических ядерных боеприпасов.

"Мы не уверены, что Россия потратила бы свои ограниченные ресурсы на модернизацию нестратегических ядерных сил, если бы у Москвы не было бы минимальной уверенности в правильности этой стратегии", - сказала Уивер.

"Почему они потратили деньги на это? Мы пришли к заключению, что возможности применения ядерного оружия пониженной мощности Москвой, и возникший дисбаланс между США и Россией в сфере тактических ядерных боеприпасов, увеличивают риски неудачи нашего сдерживания", - заключил он.

В результате в Обзоре ядерной политики США предлагается принять на вооружение два новых типа ядерных боеприпасов - боевую часть с пониженным уровнем мощности для баллистических ракет подводных лодок, а также разработать новую боевую часть для крылатых ракет морского базирования, запускаемых с подводных лодок.

У США уже есть боеголовки пониженного уровня мощности, напоминают эксперты США. Но по большей части они воздушного базирования и могут быть легко перехвачены современными и перспективными российскими системами ПВО. Принятие на вооружение двух новых специальных боевых частей подводным лодкам США добавило бы больше возможностей для маневра американскому президенту в будущем, полагают эксперты США.

Оба чиновника подчеркивают, что новый документ отнюдь не предназначен, чтобы сделать боевое применение ядерного оружия более вероятным.

"Мы не планируем уменьшить роль ядерного оружия. Но мы также не планируем и увеличить роль ядерного оружия", - заявил Суфер.

Американское издание Defense News приводит разнонаправленные экспертные оценки Обзора. Так Ребекка Хейнричс, аналитик из Гудзонского института полагает, что Пентагон находится на правильном пути. "Если у русских есть вариант доставки ядерного оружия, они непременно воспользуются этим, чтобы доставить специальный боеприпас небольшой мощности по назначению", - убеждена она.

По ее мнению, "русские полагают, что они могли бы получить преимущество от боевого применения ядерных боеприпасов пониженной мощности. А у нас не будет соответствующего ответа. И наш единственный выбор состоял бы в том, чтобы закончить войну на условиях противника, а не пойти на массированное применение стратегических ядерных сил".

"Пентагон пытается вынудить русских заново продумать свою стратегию и поднять порог применения ядерного оружия. В свою очередь мы не собираемся создавать многочисленный арсенал тактического ядерного оружия. Это не совсем то, о чем говорит наш последний ядерный обзор с точки зрения общей стоимости и инвестиций", - утверждает Ребекка Хейнричс.

Кингстон Риф, аналитик из Ассоциации контроля над вооружениями, не соблазняется идеей по поводу огромных разрывов между американскими средствами сдерживания и тем, чем угрожает Соединенным Штатам сегодня Россия.

"Владимир Путин предполагает, что мы не будем отвечать на ограниченное применение со стороны русских тактического ядерного оружия, тем более, если они решат применить это оружие первыми. Он думает, что у нас нет достаточного количества ядерных боеприпасов соответствующей мощности, но это не совсем так", - сказал Риф.

"Учитывая абсолютное превосходство в сфере обычных вооружений ВС США и их союзников по НАТО, в наших интересах поднять порог для боевого применения ядерного оружия, а не понижать его", - добавил он.

Грег Уивер, в свою очередь, не соглашается с идеей, в соответствии с которой Россия продолжит оказывать сдерживания конвенциональным оружием, учитывая те средства, которые Москва вкладывает в совершенствование ядерного оружия. "Мы полагаем, русские думают, что у их ядерной стратегии есть некоторая перспектива успеха", - сказал он.

Когда Суфера спросили, как отреагирует Россия на новую ядерную политику США, он после некоторой паузы заявил: "Я не знаю. Я уверен, что хорошего ответа от русских не будет".

Тем не менее, он утверждал, что создание ядерных боеприпасов пониженной мощности могло потенциально усадить Россию за стол переговоров, и, возможно, убедить Москву в необходимости сокращения тактического ядерного оружия.

"Мне кажется, что специалисты из США сами не верят в то, что говорят, - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта, практически невозможно представить ситуации, при которой Соединенные Штаты не ответили бы на ограниченное применение ядерного оружия гипотетическим противником всей мощью своей ядерный триады.

По мнению собеседника издания, ограниченной ядерной войны в настоящее время не может быть по определению.

Михаил Ходаренок