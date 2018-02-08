Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
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Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.
Источник: SpaceX
SpaceX, запустившая сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, организовала видеотрансляцию полета автомобиля Tesla Roadster, ставшего искусственным спутником Земли. Уникальные кадры можно наблюдать на видеохостинге YouTube.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск до старта заявил, что запускает машину к Марсу "ради смеха". Об этом сообщает телеканал CBS News. "Многие не понимают, в чем цель полета автомобиля на другую планету. Да ее, очевидно, нет. Обычно, когда тестируется новая ракета, они ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде".
|Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.
|Источник: SpaceX
За рулем родстера сидит манекен в шлеме, названный Starman. На экране приборной панели размещена фраза "Не паникуй" (Don't Panic) — цитата из "Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом" Дугласа Адамса.
Позднее Маск выложил в своем Instagram-аккаунте фото одной из микросхем автомобиля, на которой написано, что она была "сделана людьми на планете Земля".
Автомобиль под песню Дэвида Боуи Space Oddity вышел на околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Шансы родстера оказаться на ближайшей к Земле планете минимальны.
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07.02.2018
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siamsky
934
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№1
08.02.2018 02:34
Илон красавчик!) Видеотрансляция с орбиты просто завораживает...
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ID: 1949
1789
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№2
08.02.2018 04:03
До чего же глупые подписи под картинками...
Автомобиль не стал искусственным спутником Земли!
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В.К.О.
1268
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№4
08.02.2018 10:04
Цитата, просто экспл сообщ. №3
и где в углу нервно плачет РогозинАга.. Вместе с его батутом..:)
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