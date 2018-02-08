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Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите

08.02.2018 Lenta.ru 385 5
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Автомобиль Tesla Roadster,
Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.
Источник: SpaceX

SpaceX, запустившая сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, организовала видеотрансляцию полета автомобиля Tesla Roadster, ставшего искусственным спутником Земли. Уникальные кадры можно наблюдать на видеохостинге YouTube.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск до старта заявил, что запускает машину к Марсу "ради смеха". Об этом сообщает телеканал CBS News. "Многие не понимают, в чем цель полета автомобиля на другую планету. Да ее, очевидно, нет. Обычно, когда тестируется новая ракета, они ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде".


Автомобиль Tesla Roadster, ставший искусственным спутником Земли.
Источник: SpaceX

За рулем родстера сидит манекен в шлеме, названный Starman. На экране приборной панели размещена фраза "Не паникуй" (Don't Panic) — цитата из "Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом" Дугласа Адамса.


Printed on the circuit board of a car in deep space

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on


Позднее Маск выложил в своем Instagram-аккаунте фото одной из микросхем автомобиля, на которой написано, что она была "сделана людьми на планете Земля".

Автомобиль под песню Дэвида Боуи Space Oddity вышел на околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Шансы родстера оказаться на ближайшей к Земле планете минимальны.
07.02.2018
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SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Марс

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
BY
siamsky
934
№1
08.02.2018 02:34
Илон красавчик!) Видеотрансляция с орбиты просто завораживает...
+1
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RU
ID: 1949
1789
№2
08.02.2018 04:03
До чего же глупые подписи под картинками...
Автомобиль не стал искусственным спутником Земли!
+1
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RU
просто экспл
4055
№3
08.02.2018 04:19
и где в углу нервно плачет Рогозин .
+3
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KZ
В.К.О.
1268
№4
08.02.2018 10:04
Цитата, просто экспл сообщ. №3
и где в углу нервно плачет Рогозин
Ага.. Вместе с его батутом..:)
+1
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RU
прохожий
506
№5
08.02.2018 10:40
Это всего лишь шоу, чему тут радоваться. По мне это очередной пузырь по сбору денег.
-1
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