Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке
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Ракета-носитель Falcon Heavy.
Источник: www.instagram.com
Центральный блок ракеты Falcon Heavy, запущенной компанией SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, не смог приземлиться на морскую платформу и разбился. Об этом сообщило издание The Verge и позднее подтвердил основатель SpaceX Илон Маск.
По словам миллиардера, запуск Falcon Heavy прошел практически безупречно, за исключением данного инцидента. Часть ракеты влетела в воду на скорости около 500 километров в час, промахнувшись мимо посадочной платформы на 100 метров.
Удалось сохранить два дополнительных ускорителя, которые совершили успешную посадку на наземных платформах.
Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано "ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде".
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07.02.2018
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