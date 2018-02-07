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Bell Helicopter поставит ВВС Филиппин вертолеты "Белл-412EPI"

08.02.2018 ЦАМТО 152 0
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Вертолет Bell 412
Вертолет Bell 412 авиационного крыла Сил обороны Ямайки во время оказания гуманитарной помощи пострадавшим от наводения жителям одного из глубинных районов острова, 16.05.2017.
Источник: Силы обороны Ямайки

ЦАМТО, 7 февраля. Компания Bell Helicopter, являющаяся подразделением Textron Inc., объявила о подписании с Министерством национальной обороны Филиппин контракта на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI", которые поступят на вооружение ВВС страны.

Соглашение подписано через Канадскую коммерческую корпорацию (Canadian Commercial Corporation).

Вертолеты будут поставлены в рамках программы модернизации Вооруженных сил Филиппин в полной конфигурации с расширенным функционалом. "Белл-412EPI" будут применяться для выполнения различных задач, включая оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, проведение поисково-спасательных операций, перевозку пассажиров. Предполагается, что поставка будет выполнена в течение 2019-2020 гг.

H-13 "Сиу", являющийся версией "Белл-47", стал первым вертолетом компании, который поступил на вооружение ВВС Филиппин в 1955 году. С конца 1960-х гг. ВВС применяли UH-1H, а в 1994 году получили первую пару "Белл-412".

По заявлению компании, "Белл-412" продолжает пользоваться спросом у зарубежных заказчиков. В частности, Береговая охрана Канады недавно приобрела 7 "Белл-412EPI". В 2015 году Силы самообороны Японии заказали 150 новых UH-X, разработанных на платформе "Белл-412EPI".

Как сообщал ЦАМТО, в рамках сходного с подписанным сейчас соглашения в марте 2014 года МНО Филиппин также через Канадскую коммерческую корпорацию приобрело восемь вертолетов "Белл-412EP" стоимостью 4,8 млрд. фил. песо. Вертолеты были поставлены ВВС Филиппин в 2015 году. Два из них были выполнены в конфигурации для перевозки VIP персон и вошли в состав 250-й "президентской" эскадрильи, оставшиеся 6 машин в версии вертолета боевого обеспечения вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла.

Стоимость нового контракта не раскрывается, однако в январе правительство Филиппин приняло решение о выделении 12,073 млрд. фил. песо (242 млн. долл.) на закупку 16 новых многоцелевых боевых вертолетов для вооруженных сил страны за счет использования средств пересмотренной программы модернизации ВС Филиппин.
07.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Филиппины
Япония
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Textron

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