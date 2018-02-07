Моряки Тихоокеанского флота почтили память погибшего в Сирии майора Филипова
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Андреевский флаг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
В марте комиссия по городской топонимике Владивостока рассмотрит вопрос о наименовании новой улицы в городе в его честь
ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота почтили память погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова на траурном митинге во Владивостоке. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"В митинге, который прошел в городском парке Победы у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, представители руководства Владивостока. Выступающие отметили, что майор Роман Филипов до конца выполнил свой воинский долг, показал лучшие стороны русского характера и заставил людей не только в России, но и далеко за ее пределами склонить голову перед подвигом героя", - рассказал он.
Участники митинга минутой молчания почтили память майора Филипова и возложили цветы к его фотографии, установленной у памятника.
В марте комиссия по городской топонимике Владивостока рассмотрит вопрос о наименовании новой улицы в городе в честь Филипова, который родился в столице Приморья, а власти Воронежа присвоили имя летчика школе №85, в которой он окончил 11 классов.
3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.
Тело летчика уже возвращено в Россию, пилот будет похоронен с воинскими почестями в Воронеже 8 февраля.
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07.02.2018
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