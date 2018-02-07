Белоруссия вышла на рынок вооружений с новым ЗРК "для бедных"



Зенитный ракетный комплекс "Бук".

Источник: © РИА Новости, Евгений Епанчинцев Зенитный ракетный комплекс "Бук".Источник: © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

В результате глубокой модернизации советского зенитно-ракетного комплекса "Бук" был создан новый белорусский ЗРК.

ВПК Белоруссии наращивает усилия по производству высокотехнологичных образцов оружия для нужд зарубежных заказчиков. Часто это более совершенное оружие, чем состоящее сегодня на вооружении собственной армии.

Проект глубокой модернизации известного с советских времен зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" был представлен на состоявшейся в Минске 31 января выставке разработок Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Белоруссии за 2016-2017 годы.

Как сообщил накануне представитель ведомства Владимир Лавренюк, эта модификация "Бука", получившая обозначение "Бук МБ", разработана организациями и предприятиями системы Госвоенпрома. В их числе ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", научно-производственное ООО "ОКБ ТСП", ОАО "140 ремонтный завод".

По словам Лавренюка, "Бук МБ" качественно отличается не только от базового "Бука", но и от его последующих версий (включая "Бук М1-2", до сих пор состоящего на вооружении белорусской армии). "Степень модернизации позволяет сделать вывод о фактическом создании нового отечественного ЗРК", - отметил Лавренюк.

В результате глубокой модернизации вся устаревшая аппаратура ЗРК заменена на современные изделия, комплекс выполнен на новой элементной базе. Было создано более ста новых устройств и блоков, которые вошли в состав модернизированного комплекса.

Он может работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами. Принципиально новые технические решения позволили на 30% увеличить дальность обнаружения целей радиолокатором самоходной огневой установки (СОУ), проводить автоматическое распознавание цели по траекторным признакам и автоматизированное - по звуковому портрету. Значительно улучшены характеристики систем подавления активных и пассивных помех.

Встроенная система комплексного тренажа дала возможность проводить тренировку операторов ЗРК как в составе комплекса, так и автономно по входящим в него боевым элементам.

"Бук МБ" получил возможность стрелять одноступенчатыми твердотопливными зенитными управляемыми ракетами не одного, а трех типов (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом сочетании.

Ракета советских времен 9M38M1 имеет скорость 850 м/с, дальность стрельбы 35 км, потолок поражения цели 22,5 км, вероятность поражения 0,71. У более новой ракеты 9M317 скорость - 1230 м/с, дальность - 42 км, высота - 25 км, точность - 0,78.

Если каждая СОУ доработанного комплекса является одноканальной по цели, то в целом "Бук МБ" в штатной комплектации обладает шестью целевыми каналами. А это в условиях современного боя важно для отражения массированного воздушного удара и надежного прикрытия охраняемых наземных объектов.

В связи с тем что СОУ комплекса являются самостоятельными огневыми единицами, способными работать как в составе ЗРК, так и самостоятельно, "Бук МБ" имеет высокую боевую живучесть, в том числе и в случае применения противником противорадиолокационного оружия.

В состав каждого дивизиона ЗРК "Бук МБ" входит шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три транспортно-заряжающих машины 9А310МБ, трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения целей кругового обзора с фазированной антенной решеткой (способная обнаруживать цели, созданные по технологии "стелс"), пункт боевого управления 9С470МБ, а также вспомогательное оборудование.

Согласно информации разработчика, проект модернизации комплекса "Бук МБ" ориентирован прежде всего на небогатые страны, для которых новая продукция ведущих мировых производителей оружия, например российская и израильская, слишком дорога.

По мнению авторов специализированного интернет-ресурса janes.com, эта белорусская разработка привлекательна и тем, что уже опробована на практике. Например, вооруженные силы Азербайджана уже получили из Белоруссии два дивизиона комплексов "Бук МБ" согласно контракту, подписанному в 2010 году. Первый из этих дивизионов был продемонстрирован на военном параде в июне 2013 года.

О том, что тамошние военные успешно освоили новинку, свидетельствует сообщение, размещенное на сайте Министерства обороны Азербайджана 14 октября 2017 года.

В этот день, говорится в материале, по поручению главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова была проведена проверка состояния боеготовности ЗРК "Бук МБ" войск противовоздушной обороны страны.

При выполнении учебно-боевых задач в условиях сложных радиоэлектронных помех подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на сопровождение высокоскоростные малоразмерные воздушные цели условного противника, а затем успешно их уничтожили.

Белорусской версией "Бука" заинтересовались государства Центральной Азии (в том числе Казахстан), Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также Европы (в частности Сербия).

Эксперты сходятся во мнении, что это объясняется не только высокими тактико-техническими характеристиками комплекса, но и финансовыми причинами. Ряд развивающихся стран из-за недостатка средств не может приобрести ЗРК в стандартной конфигурации. Таким покупателям благодаря модульной архитектуре "Бука МБ" можно предложить усеченную конфигурацию с четырьмя огневыми установками.

Александр Алесин