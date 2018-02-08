Военные новости: беспилотные корабли и искусственный интеллект новой холодной войны



Солдат Корпуса морской пехоты США выходит из конвертоплана MV-22 Osprey.

Источник: © flickr.com, Marines Солдат Корпуса морской пехоты США выходит из конвертоплана MV-22 Osprey.Источник: © flickr.com, Marines

Военные новости, не попавшие на первые полосы

После двух лет испытаний Агентство перспективных военных разработок Министерства обороны США (DARPA) передало беспилотное судно "Морской охотник" (Sea Hunter) военно-морским силам страны. Далее усовершенствованием изделия займется Управление военно-морских исследований (ONR). Корабль находился в разработке более семи лет и пока нет точной информации, когда он встанет непосредственно в строй, но ожидается, что это может произойти уже в этом году. Морской беспилотник не несет вооружений и предназначен для поиска подводных лодок и морских мин противника, а также может быть использован и для перевозки грузов. В идеале "Морской охотник" будет работать в связке с противолодочными самолетами P-8 "Посейдон" (Poseidon), воздушными разведывательными беспилотниками MQ-4C "Тритон" (Triton) и собирать информацию с гидроакустических буев. "Морской охотник" в ходе испытаний разогнался до 27 узлов и, по словам разработчиков, может оперировать в море при семибалльном волнении. Автономное плавание данного тримарана длиной в 40 метров и водоизмещением в 145 тонн может длиться до трех месяцев. Цена корабля - всего 20 миллионов долларов. Следующая задача Управления военно-морских исследований - работа над эффективностью автономного режима функционирования беспилотника, когда им не управляют дистанционно операторы, и дальнейшие исследования возможностей применения "Морского охотника" уже в рое морских беспилотников.

По мнению Фреда Кеннеди (Fred Kennedy) из DARPA, появление беспилотника сигнализирует о переходе военно-морских сил от дорогих, многофункциональных и мощных платформ/кораблей к более простым, дешевым, хоть и не таким сильным платформам, которые тем не менее, в совокупности дадут больший эффект. Кеннеди говорит, что ВМС США давно обсуждают стратегическую важность замены на военно-морской шахматной доске "ферзей" и "королей" на множество "пешек", а бывший заместитель министра обороны США Боб Уорк (Bob Work) в 2016 году заявлял, что ожидает появление первых беспилотных флотилий США в Персидском заливе и на Тихом океане в районе 2021 года.

В Китае тем временем прошли первые водные испытания беспилотных катеров "Хастер-68" (Huster-68). Были отработаны элементы маневрирования "Хастер-68", длина которого составляет почти семь метров, в том числе и окружение цели роем таких катеров. По заявлениям разработчиков, морские беспилотники позволят стать Китаю по-настоящему глобальной морской державой и помогут защищать интересы страны на море. В теории рои беспилотников "Хастер-68" смогут вести разведывательную деятельность, а также блокировать надводные цели.

Напомним, что в декабре на выставке в Шанхае китайцы представили самый быстрый в мире морской беспилотник "Тяньсинь-1" (Tianxing-1), который разгоняется до 92,6 км/ч. Судно водоизмещением в 7,5 тонн и длиной в 12,2 метров предназначено для морского патрулирования и снабжено дистанционно управляемым боевым модулем. Скорее всего на вооружении будет стоять модуль ORW-1, представляющий собой 12,7-мм пулемет Тип-88 (Type-88 (QJC88)) и оптико-электронную станцию. Данный модуль имеет также режим полной автономности, систему стабилизации для работы на воде и способен вести прицельную стрельбу на расстоянии в 1500 метров.

СМИ Китая со ссылкой на разработчиков сообщают, что в военно-морских силах страны ведутся работы над внедрением искусственного интеллекта в системы управления ядерных подводных лодок Поднебесной. По мнению китайских экспертов, электронная начинка существующих подводных лодок сильно отстает от возможностей "железа", и у Китая есть хороший шанс при разработке новых подводных лодок сразу закладывать в электронику возможности искусственного интеллекта.

Пока у ВМС Китая нет планов сокращать экипаж ядерных подводных лодок, искусственный интеллект должен стать помощником в управлении и принятии решений, а не заменять человека. Чжу Мин (Zhu Min), сотрудник Института акустики Академии наук Китая, отмечает, что тема искусственного интеллекта для подводных операций в последние несколько лет стала популярна в стране. Это связано с тем, что разрыв между теорией и реальными прикладными возможностями технологии постепенно сокращается. Искусственный интеллект может в корне изменить баланс сил подводных флотов ведущих стран. С другой стороны, Чжу Мин предупреждает, что недостаток контроля над искусственным интеллектов в области ядерных вооружений может выйти боком, и никому не нужна "беглая" самообучающаяся автономная подводная лодка с ядерным оружием на борту, которая способна "уничтожить континент".

Тема искусственного интеллекта на подводных лодках не нова. Еще в прошлом году Джо Марино (Joe Marino), глава одной из компаний, поставляющей продукцию для подводного флота США, заявил, что применение искусственного интеллекта на подводных лодках России и Китая может нести угрозу господству США на море, потому что вероятный противник будет принимать более точные информированные решения быстрее американцев. Марино пытается привлечь внимание военно-морского руководства США к необходимости изучения вопросов по применению искусственного интеллекта в подводной войне.

В прошлом месяце зарубежные военные издания вновь обратили внимание на разработки Россией беспилотного подводного аппарата "Статус-6", оснащенного боеголовкой мощностью до 100 мегатонн. Отмечается, что разнообразие российской программы ядерных вооружений вызывает беспокойство, а тем более появление ядерных дронов, в то время как США все еще полагаются на свою стандартную "ядерную триаду" (ракеты, бомбардировщики, подводные лодки).

Издание "Бизнес-инсайдер" (Business Insider) опубликовало статью "Искусственный интеллект может выиграть следующую холодную войну", в которой подчеркивает, что в мире разгорается новая гонка вооружений, на этот раз подпитываемая взрывным ростом в разработках искусственного интеллекта.

Автор материала предполагает, что Россия ставит на искусственный интеллект, так как это - эффективная возможность не проиграть в технологиях и геополитике, особенно когда военный бюджет двух стран несопоставим (у США - более 700 ммллиардов долларов, у России - чуть более 46 миллиардов долларов). В подтверждение этому издание ссылается на прошлогодние слова Путина "Искусственный интеллект - будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира" и "Россия должна быть среди государств - лидеров, а по некоторым направлениям - абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада. Это имеет важнейшее значение для обеспечения нашего суверенитета, мира и безопасности наших граждан, для уверенного развития страны, проведения открытого и самостоятельного внешнеполитического - в интересах нашей страны - курса".

Опасения вызывает даже частичное делегирование принятия решения об ответном ударе искусственному интеллекту, так как компьютер сделает это на основании анализа данных автоматически и быстро без всяких колебаний или моральных переживаний, что может быть свойственно человеку. С одной стороны - это фактор сдерживания и гарантия взаимоуничтожения, с другой стороны - это риск, что алгоритм интерпретирует данные о начале атаки некорректно и человек даже не успеет понять, что привело к запуску "ответного удара".

Илья Плеханов