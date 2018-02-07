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Россия поставит Мьянме дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130

08.02.2018 ЦАМТО 305 0
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Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник: https://tsargrad.tv/

ЦАМТО, 7 февраля. Россия поставит Мьянме дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов.

Ранее, на выставке LIMA-2017 (Малайзия), М.Петухов заявил "РИА Новости", что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, не уточняя при этом точного количества машин.

"В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130", – сказал М.Петухов.

Как сообщалось ранее, первый контракт на поставку неназванного количества учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки планировалось продолжить в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).
07.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Малайзия
Мьянма
Россия
Продукция
Як-130
Компании
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ФСВТС РФ

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