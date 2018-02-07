Россия поставит Мьянме дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130
|
|
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник: https://tsargrad.tv/
ЦАМТО, 7 февраля. Россия поставит Мьянме дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов.
Ранее, на выставке LIMA-2017 (Малайзия), М.Петухов заявил "РИА Новости", что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, не уточняя при этом точного количества машин.
"В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130", – сказал М.Петухов.
Как сообщалось ранее, первый контракт на поставку неназванного количества учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки планировалось продолжить в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.02.2018 "Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
20.11.2017 Новые Як-130 ВВС Мьянмы
08.11.2017 Россия и Корея: битва за рынок оружия
25.09.2017 Шри-Ланка ведет переговоры о закупке шести истребителей Су-30К из Барановичей
06.09.2017 Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения