Россия поставит Мьянме дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130



Учебно-боевой самолет Як-130.

Источник: https://tsargrad.tv/ Учебно-боевой самолет Як-130.Источник: https://tsargrad.tv/

ЦАМТО, 7 февраля. Россия поставит Мьянме дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов.

Ранее, на выставке LIMA-2017 (Малайзия), М.Петухов заявил "РИА Новости", что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, не уточняя при этом точного количества машин.

"В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130", – сказал М.Петухов.

Как сообщалось ранее, первый контракт на поставку неназванного количества учебно-боевых самолетов Як-130 для ВВС Мьянмы был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года после завершения продолжительной оценки предложений претендентов. Первые три самолета были переданы заказчику в конце 2016 года. Еще три самолета были поставлены в 2017 году. Согласно планам, поставки планировалось продолжить в 2018 году. Стоимость одного самолета оценивается в 15 млн. долл. (20,4 млрд. кьят).