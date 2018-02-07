Компания TAI поставила ВВС Турции первые БЛА "Анка-S"
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БЛА Anka-S.
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 7 февраля. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 3 февраля объявила о завершении приемочных испытаний и передаче ВВС Турции первых двух БЛА "Анка-S".
Новый беспилотный авиационный комплекс обеспечивает возможность автономного полета и навигации в дневное и ночное время суток, управления и передачи данных по спутниковому каналу за пределами прямой видимости.
ВВС Турции приняли на вооружение первую пару серийных БЛА "Анка-S" (Anka-S), оснащенных национальным компьютером управления полетом, системой госопознавания "свой-чужой", средствами связи нового поколения и другим оборудованием турецкого производства. На текущий момент начавшаяся в октябре 2017 года подготовка личного состава ВВС Турции применению и обслуживанию БЛА завершена.
По заявлению TAI, поставка "Анка-S" существенно расширит возможности ВВС Турции. Одновременно с командного пункта через спутник может осуществляться управление 6 БЛА. Вся передаваемая информация максимально защищена. БЛА оборудован полностью автоматическими системами взлета и посадки. Полет может осуществляться по запрограммированным точкам маршрута, а в случае потери связи БЛА способен автономно выполнить посадку в заранее заданном месте.
Как сообщал ЦАМТО, компания Turkish Aerospace Industries приступила к разработке БЛА "Анка" в 2004 году. Летные испытания опытных образцов начались в 2010 году. В октябре 2013 году Секретариат оборонной промышленности SSM подписал с TAI контракт на поставку 10 серийных беспилотных летательных аппаратов "Анка-S" и наземных станций управления. В 2014 году командование Вооруженных сил заявило о намерении оборудовать БЛА системой спутниковой связи. Кроме того, предполагается спроектировать и разработать национальный двигатель для аппарата.
"Анка-S" оснащен электрооптическим/ИК блоком наблюдения для ведения разведки. Ранее произведенные БЛА "Анка-A" и "Анка-B" оснащались станцией оптоэлектронной разведки AselFLIR-300T компании Aselsan, а первые образцы "Анка-S" будут оборудованы ЭО/ИК станцией Star Safire 380 компании FLIR Systems. Позднее БЛА "Анка-S" будут оснащены системой прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System) разработки Aselsan. "Анка-S" оборудуется системой спутниковой связи Turksat 4B для усиления возможностей по управлению вне зоны прямой видимости. Это позволит применять БЛА на дальностях в несколько тысяч километров и существенно расширит возможности ВС Турции по ведению разведки.
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07.02.2018
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