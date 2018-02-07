На ТОФ планируется поставить четыре малых ракетных корабля
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Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 "Каракурт".
Источник: © Анна Юдина/ТАСС
ЦАМТО, 7 февраля. На Тихоокеанский флот планируется поставить четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь", – сказал Ю.Борисов в ходе посещения "Амурского судостроительного завода".
По его словам, завод получит серьезную программу для работы практически до 2027 года, отмечает агентство.
Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.
По словам Ю.Борисова, Тихоокеанский флот РФ к концу года может получить корвет проекта 20380 "Громкий", вооруженный ракетами "Калибр".
"Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас готовность корабля составляет 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль", – заявил Ю.Борисов журналистам в ходе посещения Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Он напомнил, что в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года, передает "РИА Новости".
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07.02.2018
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