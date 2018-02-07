Борис Обносов: Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
|
|
Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
ЦАМТО, 7 февраля. Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 6 февраля гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво", – сказал он.
Б.Обносов также отметил, что создаваемое сегодня корпорацией высокоточное оружие по своему сдерживающему потенциалу приближается к ядерному.
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2018 Виктор Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
24.01.2018 Ракеты счастливого человека
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
20.07.2017 Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
07.12.2016 США готовят космическое ПРО