Борис Обносов: Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы



Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

ЦАМТО, 7 февраля. Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 6 февраля гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Это где-то 2020-е годы, все это зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво", – сказал он.

Б.Обносов также отметил, что создаваемое сегодня корпорацией высокоточное оружие по своему сдерживающему потенциалу приближается к ядерному.