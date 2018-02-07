Создание нового пилотируемого космического корабля США завершится в сентябре



Источник: © REUTERS/Mike Blake Источник: © REUTERS/Mike Blake

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет Orion совершит вокруг Луны в 2019 году

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Строительство нового американского пилотируемого космического корабля Orion предполагается завершить в сентябре текущего года.

Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы корпорации Lockheed Martin, которая создает этот аппарат, Гэри Нэпьер.

О начале первых сварочных работ в рамках создания второго экземпляра корабля Orion, предназначенного для реализации дебютной пилотируемой миссии, Lockheed Martin объявила 1 февраля. Сварка семи основных крупных составных частей капсулы идет на сборочном предприятии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), расположенном близ Нового Орлеана в штате Луизиана. "Сварка герметичной конструкции капсулы завершится в сентябре 2018 года, после чего та будет отправлена в Космический центр имени Джона Кеннеди [на мысе Канаверал в штате Флорида]", - сказал Нэпьер.

Параллельно Lockheed Martin завершает сборку первого экземпляра корабля Orion в штате Флорида. Однако пилотируемые полеты на нем совершаться не будут. Разработчик заверяет, что в процессе сборки первого экземпляра идет усовершенствование корабля. По свидетельству Lockheed Martin, второй экземпляр Orion будет, в частности, на 30% легче первого.

Состоявшиеся испытания

В августе на космодроме на мысе Канаверал уже прошли первые электрические испытания ряда важнейших систем аппарата. Они начались 11 августа и длились несколько недель.

Тогда впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также узел хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и NASA. Как утверждал Нэпьера, "тест был успешным".

Согласно изложенной Lockheed Martin информации, "инженеры и техники теперь продолжат интегрировать 55 компонентов, из которых состоит авионика космического корабля, к которым предстоит присоединить примерно 400 кабелей". По мере установки каждой системы будет проводиться тестирование ее функций в преддверии предстоящих испытаний на воздействие на капсулу внешних условий, сходных с эксплуатационными, отметила фирма-производитель. Она не пояснила, когда именно пройдут эти испытания.

Планы

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), которую конструирует корпорация Boeing.

"С самого начала предполагалось, что Orion выведет человечество в космос дальше, чем когда бы то ни было. Чтобы этого добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы", - заявлял ранее вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз. По его словам, за последний год были набраны "отличные темпы сборки" капсулы Orion. "Все члены команды понимают, насколько важен нынешний этап проведения испытаний, и что этот космический корабль означает для нашей страны и будущего пилотируемых полетов [в космос]", - добавил Хоз.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления капсулы Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, NASA уже затратило на создание корабля около $14 млрд. При этом еще порядка $19 млрд было израсходовано на изготовление носителей Ares I, Ares V и SLS.