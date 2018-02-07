SpaceX не смогла посадить одну из первых ступеней Falcon Heavy



Глава SpaceX Илон Маск.

Источник: © AP Photo/John Raoux Глава SpaceX Илон Маск.Источник: © AP Photo/John Raoux

В указанном элементе ракеты, скорее всего, кончилось горючее, предназначенное для замедления его снижения

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Компании SpaceX не удалось осуществить во вторник управляемый спуск первой ступени центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом заявил на брифинге глава SpaceX Илон Маск.

По словам предпринимателя, запуск Falcon Heavy прошел практически безупречно, за исключением лишь того, что касается данного элемента. "Центральный сегмент, очевидно, не приземлился на платформу", - цитирует Маска портал новостей о высоких технологиях Engadget. "Мы проводим в связи с этим проверку", - добавил он.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Сотрудники SpaceX рассчитывали вернуть на Землю все три первые ступени ракеты-носителя. Два боковых сегмента Falcon Heavy вскоре после старта совершили посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна опуститься на платформу в Атлантическом океане в 300 милях от побережья Флориды.

Как уточнил Маск, по всей видимости, в указанном элементе ракеты кончилось горючее, предназначенное для замедления его снижения. В связи с этим ступень, предположительно, упала недалеко от платформы, сильно ударилась об воду и разбилась. При этом, по словам предпринимателя, платформа была повреждена, кроме того, разбилась камера, которая должна была запечатлеть посадку ступени.

В остальном запуск был успешным. Ракета стартовала с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которой осуществлялись запуски к Луне по программе "Аполлон". В качестве полезного груза она доставила в космос ярко-красный автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре.