Трамп поздравил SpaceX с запуском Falcon Heavy



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава Белого дома заявил, что достижение компании "как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил во вторник компанию SpaceX с первым успешным запуском ее сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

"Мои поздравления Илону Маску и компании SpaceX в связи с успешным запуском ракеты Falcon Heavy, - отметил он на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, "это достижение как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность".

Ракета стартовала с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которой осуществлялись запуски к Луне по программе "Аполлон". В качестве полезного груза она доставила в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре.