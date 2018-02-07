Трамп поздравил SpaceX с запуском Falcon Heavy
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Глава Белого дома заявил, что достижение компании "как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность"
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил во вторник компанию SpaceX с первым успешным запуском ее сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
"Мои поздравления Илону Маску и компании SpaceX в связи с успешным запуском ракеты Falcon Heavy, - отметил он на своей странице в Twitter.
По словам Трампа, "это достижение как нельзя лучше продемонстрировало американскую изобретательность".
Ракета стартовала с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которой осуществлялись запуски к Луне по программе "Аполлон". В качестве полезного груза она доставила в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре.
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07.02.2018
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