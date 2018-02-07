Авиация ВМФ России до 2020 года получит около 50 модернизированных вертолетов Ка-27
|
|
Вертолет Ка-27.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
По словам представителя Минобороны Игоря Дыгало, эти машины позволят повысить возможности поиска и обнаружения подлодок
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Морская авиация Военно-Морского флота России получит до 2020 года около 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. Это позволит серьезно повысить возможности поиска и обнаружения подводных лодок, сообщил в среду представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Эти вертолеты палубного базирования уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и показали высокую эффективность. В настоящее время в войска уже поступило 20 модернизированных вертолетов Ка-27М. Планируется, что к 2020 году будет принято еще около 30 таких машин", - сказал он, уточнив, что вертолеты поступают на всех флоты.
По словам представителя Минобороны, в результате модернизации машины оснащаются современными средствами передачи информации, новой поисковой системой, позволяющей эффективнее вести поиск и поражение подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование.
Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи, базируясь на сухопутных аэродромах и на палубе кораблей при волнении моря до 5 баллов. Они являются основой вертолетной составляющей морской авиации, с высокой эффективностью обеспечивая противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах.
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.02.2018 На вооружение ВМФ поступит около 50 модернизированных Ка-27 до 2020 года
31.01.2018 О некоторых авиационных новинках прошлого года
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
16.12.2015 Авиационные проекты, о которых узнали в 2015 г.
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
15.01.2018 Потенциал противолодочных сил ВМФ России будет повышен за счет модернизации корабельных вертолетов Ка-27
11.01.2018 Источник: строительство вертолетоносцев начнется на "Северной верфи" в 2020 году