Авиация ВМФ России до 2020 года получит около 50 модернизированных вертолетов Ка-27



Вертолет Ка-27.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Вертолет Ка-27.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам представителя Минобороны Игоря Дыгало, эти машины позволят повысить возможности поиска и обнаружения подлодок

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Морская авиация Военно-Морского флота России получит до 2020 года около 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. Это позволит серьезно повысить возможности поиска и обнаружения подводных лодок, сообщил в среду представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Эти вертолеты палубного базирования уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и показали высокую эффективность. В настоящее время в войска уже поступило 20 модернизированных вертолетов Ка-27М. Планируется, что к 2020 году будет принято еще около 30 таких машин", - сказал он, уточнив, что вертолеты поступают на всех флоты.

По словам представителя Минобороны, в результате модернизации машины оснащаются современными средствами передачи информации, новой поисковой системой, позволяющей эффективнее вести поиск и поражение подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи, базируясь на сухопутных аэродромах и на палубе кораблей при волнении моря до 5 баллов. Они являются основой вертолетной составляющей морской авиации, с высокой эффективностью обеспечивая противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах.