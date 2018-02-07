Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия обсуждает с Египтом возможность дооснащения "Мистралей"

08.02.2018 ТАСС 253 0
0
Понравилась новость?
 +1
Корабль «Гамаль Абдель Насер»
Десантный вертолетоносный корабль «Гамаль Абдель Насер» ВМС Египта.
Источник: РИА Новости/Григорий Сысоев

Также продолжается работа по подготовке контракта на поставку Каиру вертолетов Ка-52К "Катран"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что Россия обсуждает с Египтом возможность поставки дополнительного российского оборудования для египетских кораблей типа "Мистраль". Об этом он рассказал в среду в интервью газете "Коммерсантъ".

"Продолжается активная работа по теме Mistral с точки зрения их дооснащения остальным оборудованием: системами вооружения, системами управления. У нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят. Пока переговоры не закончились, но в 2018 году все будет ясно", - приводит его слова издание.

Кожин также отметил, что продолжается работа по подготовке контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для тех же "Мистралей". Соответствующий тендер Россия выиграла в мае 2017 года.

Контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" для военно-морского флота РФ на сумму €1,12 млрд был подписан в июне 2011 года. Первый такой корабль, получивший название "Владивосток", был спущен на воду в октябре 2013 года, а в ноябре 2014 года должен был быть передан ВМФ России. Второй вертолетоносец - "Севастополь" - первоначально планировалось передать России во второй половине 2015 года. В последний момент Париж на неопределенный срок приостановил передачу вертолетоносцев, мотивировав свое решение ситуацией на Украине. 2 сентября 2015 года на сайте Национального собрания Франции был опубликован текст соглашения о разрыве сделки между Парижем и Москвой.

23 сентября 2015 года Елисейский дворец сообщил, что президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Франсуа Олланд достигли принципиального соглашения о приобретении Египтом двух вертолетоносцев, ранее предназначавшихся для России.

Вертолетоносцы типа "Мистраль" предназначены для перевозки войск, высадки десанта, они также могут выполнять функции кораблей управления. Произведенные во Франции корабли этого класса способны перевозить до 16 тяжелых вертолетов или 32 легких, а также до 900 солдат с бронетехникой и десантными катерами.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Украина
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы