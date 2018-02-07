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Документы на поставку Саудовской Аравии ракетных систем С-400 подписаны

08.02.2018 ТАСС 323 0
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Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, ведутся переговоры о поставках в страну стрелкового оружия, сказал помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны, все параметры согласованы. Об этом он рассказал в среду в интервью газете "Коммерсантъ".

"С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. Все готово, все согласовано, давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим", - приводит его слова газета.

По словам Кожина, сложности в переговорах возникают из-за того, что "партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step".

Кожин также подчеркнул, что с Саудовской Аравией идет обсуждение и других контрактов. Так, ведутся переговоры о поставках российского стрелкового оружия и об организации его производства в стране.

В настоящее время зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" состоят на вооружении только в России. Ряд иностранных государств выразили заинтересованность в их покупке.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф

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