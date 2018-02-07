Ракетчики в Забайкалье после учебной тревоги уничтожили полевой лагерь "террористов"
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
В ходе тренировки военнослужащие также отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях
ЧИТА, 7 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие соединения ракетных войск в Забайкальском крае после учебной тревоги совершили марш и электронные пуски ракет по полевому лагерю "террористов", сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"После учебной тревоги расчеты новых оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" совершили марш на штатной технике на незнакомый полигон с выполнением мероприятий по маскировке перемещения. При совершении марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения разведывательной группы условного незаконного вооруженного формирования и преодолели условно зараженные участки местности", - сказали в пресс-службе.
Прибыв на место, ракетчики обустроили позиции, развернули оперативно-тактические комплексы и определили данные для ракетной стрельбы. Затем военнослужащие провели учебные пуски ракет, уничтожив полевой лагерь "террористов", который находился примерно в 80 километрах.
В ВВО добавили, что в ходе тренировки ракетчики также отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях. Помимо этого были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
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07.02.2018
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