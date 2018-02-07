Командующий ЦВО проверит боевую подготовку войск в Сибири



Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).

Источник: © Пресс-служба ЦВО Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).Источник: © Пресс-служба ЦВО

Генерал Лапин в ходе рабочей поездки посетит Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край, Тыву и Хакасию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин приступил к проверке боевой подготовки соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Сибирского федерального округа. Об этом в среду сообщил помощник командующего полковник Ярослав Рощупкин.

"Генерал Лапин приступил к проверке боевой подготовки войск в Сибири. В ходе рабочей поездки, которая продлится до конца недели, командующий войсками проинспектирует мотострелковые, артиллерийские, авиационные соединения и спецназ, оценит практические действия на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, в Тыве и Хакасии", - отметил он.

Ранее ТАСС сообщал, что подразделения 41 армии в Сибири подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.