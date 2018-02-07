ТОФ рассчитывает на контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей



Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт). Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт). Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 7 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флот планирует получить четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь", - сказал Борисов в ходе посещения "Амурского судостроительного завода".

По его словам, завод получит серьёзную программу для работы практически до 2027 года.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.

МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина - около 11 метров, дальность плавания - до 2,5 тысячи миль.

Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, в том числе на вооружении корабля будет ракетный комплекс "Калибр-НК", а также современными комплексами управления, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением.