ТОФ рассчитывает на контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей
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Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 7 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флот планирует получить четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь", - сказал Борисов в ходе посещения "Амурского судостроительного завода".
По его словам, завод получит серьёзную программу для работы практически до 2027 года.
Как сообщалось ранее, Минобороны РФ покупает МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
Проект 22800 (шифр "Каракурт") разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.
МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина - около 11 метров, дальность плавания - до 2,5 тысячи миль.
Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, в том числе на вооружении корабля будет ракетный комплекс "Калибр-НК", а также современными комплексами управления, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением.
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07.02.2018
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