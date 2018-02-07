Кожин рассказал, какую технику Россия поставила Ирану в 2017 году
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в 2017 году поставила Ирану комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и другую ненаступательную военную технику, заявил в интервью газете "Коммерсант" помощник президента РФ по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
"В прошлом году, помимо сервисного обслуживания ранее поставленных в Иран С-300, мы поставили еще ряд систем. Это комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и так далее", - сказал он.
При этом, Кожин отметил, что, осуществляя ВТС с Ираном, Россия строго придерживается резолюции СБ ООН, ограничивающей поставки Тегерану наступательных вооружений.
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07.02.2018
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