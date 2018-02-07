Россия в 2017 году поставила вооружений на 15 миллиардов долларов



Владимир Кожин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Владимир Кожин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия, по предварительным данным, в 2017 году поставила вооружений на сумму около 15 миллиардов долларов, портфель оружейных заказов остаётся на уровне 45 миллиардов, заявил в интервью газете "Коммерсант" помощник президента России по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно 15 миллиардов долларов, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около 45 миллиардов долларов. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более 16 миллиардов долларов", - сказал он.

В частности, по словам Кожина, в 2017 году Россия поставила Ирану комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и другую ненаступательную военную технику. В свою очередь, Египет получил зенитно-ракетные комплексы "Антей-2500" (экспортный вариант С-300).