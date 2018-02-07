SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy



Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.

Источник: AP Photo/John Raoux Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.Источник: AP Photo/John Raoux

SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Стартовое окно запуска открылось в 21:30 мск и компания несколько раз переносила пуск из-за сильного ветра. Боковые разгонные блоки успешно вернулись на Землю, однако судьба центрального, который должен был сесть на плавучую платформу, остается неизвестной.

В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава SpaceX Илон Маск назвал крайне малой. В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в 90-120 миллионов долларов.

Для сравнения, запуск Delta IV компании ULA стоит 164-400 миллионов долларов. Эта ракета пока остается самой грузоподъемной в мире, ее максимальная нагрузка составляет около 29 тонн.

"Falcon Heavy способна поднять в два раза больше за четверть стоимости (по сравнению с Delta IV — прим. "Ленты.ру"), — заметил в разговоре с Bloomberg консультант авиационно-космической компании AlixPartners Луиджи Пелусо. — Если она будет работать, это означает возможности для лунной программы, которая значится в долгосрочной повестке Вашингтона и НАСА".

Для лунной программы США, работавшей с 1961 по 1972 год, использовали ракету Saturn V. Она могла выводить на низкую околоземную орбиту до 140 тонн груза, запуски Saturn V прекратили в 1973 году в том числе из-за высокой стоимости.

Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. Четыре старта советского носителя Н-1 были неудачными. Ракету испытывали с 1969 по 1972 год, ее предполагалось использовать для советских лунных миссий. Второй в СССР сверхтяжелый носитель, "Энергия", запускался дважды — в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Эту ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля "Буран". Программа "Энергия-Буран" закрыта в 1993 году.