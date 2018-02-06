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Американские СМИ раскрыли некоторые подробности проекта гиперзвукового самолета

07.02.2018 Военное обозрение 435 0
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Проектируемый гиперзвуковой самолет-разведчик Valkyrie II может облететь земной шар за несколько часов, при этом он способен нести ракеты, заявил изданию Daily Mail инженер компании-разработчика самолета Кевин Боукатт.

https://naked-science.ru

"Гиперзвуковое судно под кодовым названием Valkyrie II будет двигаться со скоростью в пять раз больше скорости звука. Судно, которое должно заменить легендарный сверхзвуковой самолет-разведчик Blackbird SR-71, планируется использовать для разведки и доставки ракет", – приводит статью газета Взгляд.

По словам Боукатта, "самолет будет быстрее пули в два раза, в любую точку мира на этом самолете можно будет добраться за два часа".

В то же время инженер сообщил, что это только "одна из нескольких концепций, рассматриваемых компанией Boeing для создания гиперзвуковых самолетов". Проект, о котором идет речь, предназначен для военного применения.

Издание отмечает, что такой самолет сможет помочь американскому ядерному оружию преодолевать практически "любую систему противоракетной обороны за счет скорости передвижения".

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что техническое преимущество, которое было у США в разработке гиперзвукового оружия, утрачено, вперед вышли Россия и Китай, достигшие значительных успехов в этой области.
06.02.2018
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