Индия провела испытание модернизированной версии баллистической ракеты Agni-I
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Сегодня в Индии состоялись испытания баллистической ракеты "Agni-I", способной нести ядерный заряд. Это модернизация индийской разработки, имеющая массу около 12 тонн и длину 15 м. Максимальная полезная нагрузка, которую способна нести баллистическая ракета, тестируемая в Индии, составляет 1 тонну. Радиус действия, по заявлениям разработчиков, составляет 700 км. Об этом сообщает индийская газета The Hindu.
Испытания баллистической ракеты были проведены на военном полигоне на острове Абдул Калам.
http://www.thehindu.com
Отмечается, что речь идёт о модернизации (уже 18-й по счёту) изначального варианта этой ракеты. Одно из основных новшеств, протестированных в ходе испытаний – специализированная навигационная система, расчёты которой, как заявлено, позволяют увеличить точность поражения цели.
Первоначальная модификация "Agni-I" была принята на вооружение ВС Индии в 2002 году.
Отмечается, что это первое испытание баллистической ракеты "Agni-I" в Индии с осени 2016 года. Тогда тестирование проводилось на том же полигоне вооружённых сил Индии. Новое испытание индийской ракеты в командовании ВС Индии признали успешным.
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06.02.2018
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