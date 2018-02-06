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Индия провела испытание модернизированной версии баллистической ракеты Agni-I

07.02.2018 Военное обозрение 226 0
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Сегодня в Индии состоялись испытания баллистической ракеты "Agni-I", способной нести ядерный заряд. Это модернизация индийской разработки, имеющая массу около 12 тонн и длину 15 м. Максимальная полезная нагрузка, которую способна нести баллистическая ракета, тестируемая в Индии, составляет 1 тонну. Радиус действия, по заявлениям разработчиков, составляет 700 км. Об этом сообщает индийская газета The Hindu.

Испытания баллистической ракеты были проведены на военном полигоне на острове Абдул Калам.

http://www.thehindu.com

Отмечается, что речь идёт о модернизации (уже 18-й по счёту) изначального варианта этой ракеты. Одно из основных новшеств, протестированных в ходе испытаний – специализированная навигационная система, расчёты которой, как заявлено, позволяют увеличить точность поражения цели.

Первоначальная модификация "Agni-I" была принята на вооружение ВС Индии в 2002 году.

Отмечается, что это первое испытание баллистической ракеты "Agni-I" в Индии с осени 2016 года. Тогда тестирование проводилось на том же полигоне вооружённых сил Индии. Новое испытание индийской ракеты в командовании ВС Индии признали успешным.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит

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